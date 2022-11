Comment un concert de Taylor Swift a remis en question l’hégémonie de Ticketmaster aux États-Unis

La billetterie en ligne n’a pas su gérer l’affluence des fans qui se sont connectés pour prendre leurs places pour la prochaine tournée de la chanteuse américaine.

Ticketmaster est dans le viseur du Sénat américain. Selon le New York Times, la chambre haute américaine a annoncé, mardi 22 novembre, la conduite d’une investigation sur le manque de concurrence dans le secteur de la billetterie. L’intérêt des sénateurs pour ce sujet a été provoqué par la gestion chaotique de Ticketmaster dans la vente des places des prochains concerts de Taylor Swift.

Un manque de pression qui joue sur la qualité du service

La chanteuse américaine a annoncé sa tournée, « The Eras Tour », qui doit avoir lieu aux États-Unis de mars à août 2023. Mais, à l’ouverture de la billetterie, le 18 novembre, quelle ne fut pas la déception de ses fans. Des millions d’entre eux n’ont pas pu acheter leurs préventes, et quelques jours plus tard, Ticketmaster a annoncé l’annulation pure et simple de la vente de tous les billets restants « en raison d’une demande extraordinairement élevée et d’un stock de billets restants insuffisant pour répondre à cette demande ». « Les tarifs élevés, les perturbations du site et les annulations que les clients ont subies montrent qu’en raison de sa position dominante sur le marché, Ticketmaster ne subit aucune pression pour innover et s’améliorer », a déclaré la sénatrice Amy Klobuchar du Minnesota, à la tête de la sous-commission qui conduira l’enquête. Avis aux fans français, la tournée de Taylor Swift va s’étendre jusqu’en Europe. En espérant que nos billetteries seront mieux préparées.

Visuel de Une : capture d’écran Youtube