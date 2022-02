Comment devenir MJ de jeu de rôle ? Notre guide pour des aventures extraordinaires

Vous voulez devenir la meilleure MJ (maître du jeu — ou maîtresse ici) ou la meilleure facilitatrice de jeu de rôles de France et de Navarre ? Suivez le guide !

Scène pas vraiment fictive : encore une fois, avec vos amis, ça discute jeux de rôles, univers dans lesquels on se verrait bien, personnages qu’on a envie d’incarner. Et ça se termine par un soupir général : « Oui, mais… aucune de nous n’est MJ » (maître ou maîtresse du jeu : la personne qui anime la partie, pose et déroule l’histoire). Un soupir général, et peut-être un regard un peu appuyé dans votre direction…

Pour devenir la meilleure MJ, comme dans un livre dont vous êtes le héros, plusieurs choix s’offrent à vous. Après notre guide pour débuter le jeu de rôle côté joueuse ou joueur, voici nos conseils aux futures Fibre Tigre de ce monde !

Débuter en tant que MJ de jeu de rôle, qu’on ait déjà été joueuse ou pas

Révélation terrible : la « bonne MJ » n’existe pas à l’état naturel, même si pendant longtemps on a prétendu que la personne la plus sadique était la plus indiquée (on est heureusement passés à autre chose dans une majeure partie du milieu rôliste).

Une partie réussie s’inscrira surtout à l’intersection entre les envies des joueurs et joueuses et ce que vous êtes, vous, à l’aise pour proposer. Quelques pistes cependant pour éviter les principaux écueils…

Pour être une bonne MJ de jeu de rôle, soyez à l’aise dans votre univers

Vous pouvez choisir un univers que vous connaissez bien, qui correspond à un genre dans lequel vous avez beaucoup lu ou beaucoup regardé de séries, pour que votre imaginaire puisse facilement se mettre en route et improviser en vous inspirant de tout cela — Monster of the Week permet de jouer des aventures type Supernatural ou Buffy, par exemple !

Vous pouvez aussi vous faciliter la vie grâce à quelques astuces — en prévoyant par exemple une liste de noms cohérents avec l’univers dans laquelle piocher d’un seul coup d’œil au moment de faire intervenir un personnage imprévu.

Pour être une bonne MJ de jeu de rôle, voyez le scénario comme une liste d’ingrédients, pas une recette de cuisine

Un scénario préconstruit (il y en a parfois dans le manuel de jeu ; d’autres peuvent être téléchargés en ligne, sur la Scénariothèque par exemple) est une base qui permet de ne pas avoir à tout inventer d’un coup. Ce n’est pas essentiel si vous avez votre propre envie : parfois, deux idées sur un bout de papier feront aussi bien l’affaire si l’on a un peu l’habitude d’improviser en route !

L’important dans tous les cas est de savoir ne pas s’arc-bouter sur les détails.

L’idée que l’on avait de ce que le groupe allait faire dans la situation décrite se révélera probablement fausse, les rôlistes ayant une tendance à considérer comme évidentes des options farfelues et inimaginables les options qui semblent pourtant sous leur nez.

Si vous faites bien attention à connaître le niveau de difficulté pour crocheter une porte, jusqu’à avoir imaginé le nom et le comportement du serrurier le plus proche, vos joueuses vont évidemment chercher du C4 pour faire sauter la serrure. Et il faudra leur permettre d’essayer… ainsi que d’en assumer les conséquences !

Pour être une bonne MJ de jeu de rôle, proposez plutôt que d’imposer

Un élément qui peut parfois pécher dans les premières parties est l’envie de guider les personnages dans la bonne direction.

Si le serrurier, justement, a toutes les clés du mystère, il serait tentant de lancer « Il y a une échoppe de serrurerie pas loin, tu devrais y faire un tour ». Mais il sera souvent plus efficace de seulement lister les commerces en présence dans une large description, et de laisser faire !

Au cas où le groupe ferait toute la rue sans adresser la parole au serrurier, il sera toujours temps de mettre quelques révélations dans la bouche de la garagiste à la place… Un jet de dés soigneusement placé pourra aussi donner l’impression d’avoir chèrement gagné une info que vous étiez prête à fournir.

Eh oui : « Il y a une marque sur le mur, quelqu’un veut faire un jet de perception ou d’intelligence ? C’est réussi, tu reconnais le symbole de la secte qui passait à la télé dans les années 1990 ! » fonctionne mieux que de donner la réponse d’un coup.

Pour être une bonne MJ de jeu de rôle, détendez-vous sur les règles

Conserver l’idée d’un système de règles assez light peut être une bonne idée pour tout le monde. Mais au final, l’essentiel sera de savoir répondre aux questions des joueuses — même si cela revient à innover par rapport au système de règles présent — sur la possibilité de réaliser ou non une action !

Si on parle d’une action que, dans la vraie vie, tout le monde sait faire, cela ne mérite sans doute pas de jet. Sinon, personne ne vous en voudra de régler une difficulté un peu au pifomètre sans vérifier dans le manuel si le sens du vent a une influence sur l’action…

Là-dessus, il n’y a clairement pas de méthode absolue. Certaines parties seront très agréables du fait qu’il n’y aura eu aucun jet de dé, avec beaucoup de fluidité ; d’autres séances pourront s’appuyer sur les dés pour marquer les obstacles ou simplement rendre les joueuses fières de leur accomplissement !

Se passer de MJ et débuter en tant que facilitatrice

Mais si le ou la MJ est évidemment un être cher et vénéré à une table, il est en réalité totalement possible de… s’en passer ! De nombreux jeux proposent des systèmes qui envoient totalement valser l’idée qu’une personne construit la route pour les autres.

Souvent, cela s’accompagne de règles assez simples, avec par exemple un scénario qui arrive par le biais de cartes ou des événements qui se produisent à des timings prédéterminés. Dans d’autres expériences, le rôle peut être dit « tournant » : chaque personne est MJ par moments et simple personnage à d’autres.

Ces jeux constituent de superbes portes d’entrée pour se lancer (on peut d’ailleurs décider d’y rester par la suite !), car ils évitent de faire reposer le poids du monde sur les épaules d’une seule âme. L’histoire naissant par co-construction, il peut aussi y être plus facile de respecter les envies de chacune.

Il faudra cependant, quand même que quelqu’un lise le manuel (souvent assez court) et prenne en charge la « facilitation » de la partie, c’est-à-dire expliciter le fonctionnement et les thématiques abordées. Pour vous aider, ces livres de jeu comportent souvent un exemple de partie complète que l’on peut lire pour se faire une idée du déroulé et n’être perdue à aucun moment.

Enfin, ces jeux prennent souvent la forme de parties assez courtes, ce qui peut être pratique pour avoir la sensation d’avoir fini quelque chose… même en ayant découvert que ce n’est finalement pas le bon jeu pour soi . Eh oui, ça arrive !

Quelques jeux de rôle sans MJ pour se lancer différemment

Parmi les merveilleuses expériences à vivre dans cet univers du « jeu sans MJ », on peut citer Perdus sous la pluie, où l’on incarne des enfants dans un univers inquiétant dont toutes les figures adultes ont disparu. Le jeu est libérateur et assez facile d’accès — si vous n’avez sans doute jamais vu de Nécroman, vous avez probablement déjà vu un enfant !

Dragonfly Motel, lui développe une ambiance lynchéenne et est idéal pour celles qui ont peur de ne pas réussir à maintenir le fil de la partie, car l’incohérence onirique fait partie de l’univers.

On peut aussi trouver, dans ce style de jeux, des superhéros, de la médiéval fantasy, ou encore des titres plus réalistes.

Sur ce dernier thème, l’incroyable Alice is Missing fait incarner des adolescents confrontés à la disparition d’une amie, dans une ambiance proche des pépites vidéoludiques Life is Strange. Il a également pour atout de très bien guider la table, mais laisse la place à des émotions fortes qu’il faut être prête à vivre.

C’est cher, non, le jeu de rôle ?

Oui et non.

Oui, parce qu’une nouvelle passion peut toujours être l’occasion de craquer son portefeuille — surtout lorsqu’on se retrouve à avoir envie de posséder douze sets de dés différents ou de lire tout ce qui sort.

Et non, car une des merveilles du jeu de rôle est qu’avec un seul manuel acheté, pour un prix entre 5 euros et 50 euros en fonction de la gamme (comptez 5 à 20 euros pour les jeux indépendants sans MJ, de 30 à 50 euros pour les gros manuels de jeux plus traditionnels), on peut jouer des dizaines d’heures !

Certains pratiquent le même jeu depuis des années et n’ont toujours pas la sensation d’en avoir fait le tour, vu que ce sont avant tout les idées et actions des uns et des autres qui génèrent l’histoire.

Et pour vous faire une première idée sans y mettre un centime, il existe également des jeux gratuits. Rendez-vous par exemple sur le site For the Drama pour toute une collection de jeux de rôle hyper simples d’accès, sans préparation, dans plusieurs univers différents ; en répondant simplement aux questions posées par les cartes, on peut voir se dérouler devant soi de très nombreuses (et merveilleuses) aventures…

Alors, vous vous lancez ? Que vous soyez MJ, facilitatrice ou joueuse, le jeu de rôle vous tend les bras !

