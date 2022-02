Comment débuter dans le jeu de rôle ? Notre guide complet pour trouver une équipe et vous lancer

Vous voulez vous mettre au jeu de rôle — en tant que joueuse — mais vous ne savez pas par où commencer ? Suivez le guide !

Vous avez regardé des actual plays (comme, au hasard, Game of Rôles Madmoizelle) pendant des heures et l’idée germe que vous aussi, vous aimeriez bien faire du jeu de rôle, mais ne savez pas comment vous lancer ?

Petit tour de la question pour résoudre vos éventuels doutes et difficultés d’organisation concrète !

Commencer le jeu de rôle en tant que joueuse : les principales questions

Où trouver des gens pour faire du jeu de rôle ?

Les réseaux par lesquels trouver des groupes de jeu sont nombreux : vous n’aurez aucun mal à identifier soit un groupe près de chez vous, soit une partie qui se joue en ligne à la recherche de participants et participantes.

Les conventions de jeu de rôle, la valeur sûre

Une première possibilité pour mettre un orteil dans le jeu de rôle est de se rendre en convention. De nombreuses parties sont organisées sur un week-end, et il est possible de s’inscrire, généralement à l’avance en ligne, mais parfois aussi directement sur place !

Equinoxe en mars à Rennes, Paris Est Ludique en juillet ou OctoGônes en octobre à Lyon sont autant d’occasions de tenter le coup pour une partie. N’hésitez pas à contacter à l’avance les organisateurs pour savoir quelles tables sont les plus indiquées pour une première expérience !

Entrer en festival coûte généralement entre 5 et 10€.

Les associations de jeu de rôle, par et pour les passionnés

Mais on trouve aussi de nombreuses associations (référencées par exemple sur Il est où le rôliste), la plus connue étant sans doute Opale Rôliste, qui en plus organise des sessions spécifiquement réservées aux débutants et débutantes !

On y trouve également des soirées régulières, gratuites ou peu chères.



Le jeu de rôle, c’est aussi sur Discord

Pour un démarrage en douceur, des Discord de rôlistes peuvent aussi se révéler très accueillants. On peut citer celui de Fibre Tigre — le fameux MJ de Game of Rôles, mais également le créateur du jeu Aria — ou le Discord d’1D4, conçu pour être inclusif et safe.

Cela peut permettre d’échanger quelque temps avec les personnes et de se sentir plus à l’aise au moment de les côtoyer incarnant leur personnage !

OK, mais moi je n’y connais rien, ni en fantasy, ni en science-fiction, ni en vampires…

Et alors ? Il existe des jeux dans tous les univers, même si la science-fiction et la medieval fantasy sont souvent mises en avant ! Et dans beaucoup d’opus, le combat ne fait même pas partie de l’expérience.

Pour ceux qui aiment les univers doux à la Miyazaki, on peut citer par exemple Ryuutama, dans lequel on croise notamment des Gobelins-chatons. En parlant de chats, Cats la Mascarade sera réédité cette année : on y incarne des félins domestiques dans notre monde, en partant du principe qu’ils ont des pouvoirs magiques (on a tous déjà eu l’impression que notre compagnon à quatre pattes était à deux endroits en même temps ou avait une force de persuasion exceptionnelle comme s’il modifiait nos pensées, non ?).

Les aventures historiques sont également légion, tout comme les univers inspirés de films. Pour encore moins de concepts à appréhender, il existe également des jeux de rôles qui se déroulent tout simplement dans la vie quotidienne, comme Happy Together ou Deux étés.

Un point important : demandez-vous à quel point vous serez à l’aise avec des thématiques plus ou moins sombres, plus ou moins axées sur les relations, car certains jeux proposent d’explorer en profondeur des univers violents physiquement ou psychologiquement.

Comment choisir son premier jeu de rôle ?

Clairement, pour débuter, le bon jeu de rôle est avant tout celui pour lequel on vous propose une partie ! Mais le système de règles est aussi une donnée importante, car les modes de jeu sont très différents.

Vous découvrirez au fil des aventures les expériences qui ont votre préférence, mais il faut s’attendre dans la plupart des jeux à un petit temps pour comprendre comment cela fonctionne.

Si vous rejoignez une table existante, ce sera au ou à la MJ (maître ou maîtresse de jeu) de vous mettre à l’aise, de vous dire clairement ce qui est possible ou non dans l’univers en question et de rappeler les règles en cas de besoin.

Si vous enchaînez plusieurs parties avec les mêmes personnages (une « campagne »), on pourra vous demander de lire un manuel de jeu. Vous pouvez essayer dans ce cas de repérer des tables qui proposent des systèmes plutôt légers.

Exit l’immortel Donjons et Dragons ou Vampire : la Mascarade — outre un système un peu touffu, leur complexité peut venir du fait que bien des joueurs et joueuses connaissent très bien les règles et sont donc attachées à leurs détails.

Alors bienvenue dans Things from the Flood, par exemple, qui s’organise autour de seulement trois ou quatre règles à connaître pour faire vivre des aventures proches de Stranger Things, ou au système Wushu qui permet de vivre des films d’action avec pour principale règle que plus l’action est racontée avec classe, plus elle a de chances de réussir !

Parmi les parties proposées, vous pouvez aussi porter une attention particulière aux expériences « sans règles ». Cela signifie que le ou la MJ va simplement vous promener dans un scénario de sa création, souvent sans ajouter de jets de dé et donc de règles pour déterminer si celui-ci est réussi ou non.

Ainsi, vous n’aurez plus qu’à intervenir avec la puissance de votre imagination !

Mais… et si je joue mal ?

Si vous avez envie de faire du jeu de rôle, c’est probablement que vous avez une idée de comment ça fonctionne (sinon, replongez votre nez dans Game of Rôles Madmoizelle pour vous faire une idée). Et c’est tout ce dont vous avez besoin !

Il n’y a pas réellement de notion de « bien » faire, tant que tout le monde s’amuse. Même si certains ou certaines joueuses sont très impressionnants dans leur capacité à faire vivre un personnage, ou parviennent avec particulièrement de brio à déjouer les plans des adversaires, ce n’est pas nécessaire en soi !

Certaines choses s’apprennent avec l’expérience, mais pour ça, il faut bien commencer quelque part. L’important est de rester à l’écoute pour vérifier que ce que l’on fait correspond bien aux aspirations de ses camarades de table.

Et si c’est le rôle de MJ qui vous intéresse, bonne nouvelle : retrouvez très vite sur Madmoizelle nos conseils pour devenir une maîtresse du jeu ou facilitatrice hors pair !

