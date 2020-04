Ta nouvelle chaîne YouTube ciné/séries préférée est là !

Dans le paysage des youtubeurs cinéma et séries, on retrouve souvent le même profil de mecs trentenaires passionnés par les images et leur découpage.

Trop peu sont les femmes qui ont du succès en parlant cinéma sur la plateforme.

Et je le déplore tout le temps, en m’insurgeant devant le succès éternel qu’ont toujours les mêmes gars.

Alors quel plaisir de voir une jeune Française connaître un joli succès grâce à une chaîne passionnante !

De quoi parle la chaîne Clararunaway ?

La chaine YouTube Clararunaway rassemble aujourd’hui un peu plus de 48 000 abonnés (elle n’avait encore que 10 000 abonnés il y a une semaine). Ce qui n’est pas rien pour une chaîne dont la plupart des vidéos datent d’il y a seulement quelques mois.

Dans ses contenus très didactiques, Clara décrypte le cinéma, à travers des interrogations comme :

À quoi ça sert le box-office ?

Comment nous rendre accro aux séries ?

Pourquoi produit on des reboots ?

Pourquoi tout le monde aime Black Mirror ?

Et encore bien d’autres questions.

À travers ces interrogations, que tu t’es peut-être toi-même déjà posées, douce lectrice, sans prendre le temps de faire de la recherche, Clara (qui a gagné le premier concours des Pouces d’Or, mis en place par l’association Les internettes) analyse les enjeux du cinéma et de la culture en général.

Aussi, depuis quelques semaines, la jeune femme a lancé un format intitulé : Et tu savais pour…?

Dedans, elle délivre toutes les informations qu’elle détient sur des films iconiques de la pop culture comme Le Cinquième Élément, Charlie et la chocolaterie, Là-haut ou encore Singin’ in the Rain.

Sur son canapé, elle te parle comme si tu étais assise à côté d’elle, comme si elle te faisait des confidences.

Ultra-bien pensés, ses formats sont passionnants et parviennent en seulement quelques minutes à te transmettre un savoir que tu seras ravie d’exposer en société sitôt ce confinement fini.

À lire aussi : Au fait… comment marche ta contraception, au juste ?