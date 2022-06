Chris Evans défend le baiser lesbien dans Buzz l’Éclair

Depuis des mois, le baiser lesbien de Buzz l’Éclair provoque bien des secousses à travers le monde. Après les employés de Pixar, c’est au tour de Chris Evans, l’interprète de Buzz, de participer à cette lutte contre l’homophobie et la lesbophobie qui passe aussi par la cinéma d’animation.

Le baiser a d’abord été coupé du film. Les employés du studio Pixar avaient alors rédigé une lettre ouverte, relayée par Variety en mars 2022, contenant des révélations majeures sur la censure des représentations LGBT+ au sein de la direction de Disney :

Le débat a été relancé lorsque l’État de Floride examinait la loi « Don’t say gay », un projet homophobe visant à interdire les discussions sur l’orientation sexuelle et les identités de genre à l’école. Bob Chapek, le PDG du groupe avait de nouveau été pointé du doigt après avoir déclaré hésiter à prendre position contre cette loi.

Mais la mobilisation des employés a porté ses fruits. Le PDG s’est excusé et la fameuse scène a retrouvé sa place dans le film. Malheureusement, la sortie de Buzz l’Éclair n’a pas manqué de ranimer les polémiques et les voix homophobes à travers le monde.

En effet, les Émirats arabes unis ont interdit la diffusion de Buzz L’Éclair en salles à cause du bisou. Dans ce pays, l’homosexualité est considérée comme un crime puni par le code pénal fédéral.

Cela ne s’arrête pas là puisque selon une source interrogée par l’AFP, ce ne sont pas moins de 11 pays qui s’apprêteraient à suivre le même exemple ou à demander à Disney une version du film où la scène est coupée. Dans la liste des potentiels censeurs, on trouverait notamment la Malaisie, l’Indonésie ou encore l’Arabie saoudite.

C’est dans ce contexte que Chris Evans, qui prête sa voix à Buzz, a fermement pris position en défense du baiser lesbien en déclarant, auprès de Variety le 13 juin 2022 :

Il y aura toujours des gens qui ont peur, qui ne sont pas conscients et qui essaient de s’accrocher à ce qui était avant. Mais ces gens meurent comme des dinosaures.

Le but est que nous puissions arriver à un point où c’est la norme, et que cela ne doive pas être des eaux inexplorées, et qu’au final ce soit juste comme ça. Cette représentation à tous les niveaux est la façon dont nous faisons des films. Écoutez, c’est un honneur de faire partie de quelque chose qui prend ces mesures, mais le but est de repenser à cette époque et d’être simplement choqué qu’il nous ait fallu si longtemps pour y parvenir.