Comment rendre ton chat d’appartement heureux

Au moment où j’ai quitté le foyer familial, la chose la plus dure que j’ai dû faire a été de me séparer de mon chat.

Mon père avait suggéré que je la prenne avec moi, mais sachant que j’allais emménager dans un tout petit studio et qu’elle avait vécu toute sa vie dans une maison avec jardin, je n’ai jamais envisagé cette option qui l’aurait rendue si malheureuse.

Pourtant chat et appartement ne sont pas incompatibles !

Vivre avec un chat en appartement, c’est possible ?

En France, un chat sur trois vit en appartement.

Et ça ne veut pas dire qu’un chat sur trois est malheureux bien sûr. Car il est tout à fait possible de rendre un chat heureux en appartement.

À condition de respecter quelques règles !

La docteure vétérinaire, Laeticia Barlerin, interviewée par Brut., donne tous les conseils nécessaires pour faire le bonheur et le bien-être de ton petit cat dans ton appart.

Rendre un chat heureux en appartement, les règles élémentaires

Avant toute chose, la règle essentielle à se souvenir pour qu’un chat se sente bien dans un appartement est la suivante : ne peut être chat d’appartement qu’un chat qui l’a toujours été.

C’est-à-dire qui a toujours vécu dans un espace sans avoir accès à l’extérieur.

Si ton chat a grandi en appart, il n’aura aucun problème à s’acclimater mais s’il a vécu dans une maison avec un accès au jardin par exemple, c’est mort !

L’autre règle de base à garder en mémoire pour faire le bonheur de son chat en appartement est ta présence.

Ton amour, tes câlins, tes jeux quotidiens sont très importants dans la vie de ton chat et le simple fait que tu sois présente dans l’appartement avec lui contribuera grandement à son bien-être.

Rendre un chat heureux en appartement via la nourriture

L’une des autres clés pour rendre ton chat heureux dans ton appartement est le rapport à la nourriture que tu lui proposes.

L’endroit, la quantité et même la façon dont tu lui donnes à manger sont très important.

Pour ce qui est de l’endroit, il est important que les gamelles (d’eau et de nourriture) soient disposées dans un endroit calme et non passant, au sol ou en hauteur (s’il y a un chien dans l’appartement par exemple).

Gamelle délice double – 2,99€ sur Wanimo

Laeticia Barlerin recommande de multiplier les points d’alimentation.

Or, il s’avère que la gamelle n’est pas toujours la meilleure option pour nourrir ton matou.

Grignoteur, il a besoin d’une quinzaine de mini-repas dans la journée alors quand tu lui donnes une bonne grosse quantité de croquettes dans sa gamelle, il a tendance à trop en manger.

(J’en connais d’autres qui fonctionnent comme ça…)

Pour palier ce problème, il est recommandé d’utiliser une gamelle anti-glouton grâce à laquelle ton chat va s’amuser à « chasser ses croquettes » ou encore des haltères ou boules à croquettes qui distribuent de la nourriture lorsqu’il les fait rouler.

Pipolino distributeur de croquettes anti-anxiété – 32,90€ sur Wanimo

Distributeur Egg Certizer – 5,99€ sur Wanimo

Ces techniques permettent de stimuler ses skills de chasse innés qu’il a moins l’occasion de développer en appartement.

Pour ce qui est du type de nourriture, Laeticia Barlerin préconise de compléter cette alimentation aux croquettes à des aliments humides (sachets, boites…) le matin et le soir.

Pour ce qui est de l’eau, pense à la changer une à deux fois par jour pour que ton chat puisse se déshydrater d’eau fraîche (en plus de ton amour) quand bon lui semble.

Rendre un chat heureux en appartement, l’importance de la litière

Je l’ignorais complètement mais Laeticia Barlerin insiste bien sur la règle en terme de litière.

La règle en appartement c’est une litière par chat +1.

En gros, si tu as un chat, il te faut deux litières, si tu as deux chats, il te faut trois litières… et ainsi de suite.

Bac à litière Delio – 13,99€ sur Wanimo

Bac à litière Aseo – 12,99€ sur Wanimo

Il est important que tu disposes les litières de ton chat dans des endroits calmes, pour qu’il ne soit pas perturbé quand il y va (et donc tenté de se soulager ailleurs).

Oublie alors de la mettre à côté du sèche-linge ou du lave-vaisselle !

Laisse aussi tomber l’idée de la mettre à côté de sa gamelle : pour lui comme pour beaucoup de gens, il n’est pas hyper sympa de manger dans ses toilettes.

Quand j’habitais en Finlande, ma coloc avait mis la litière de son chat dans nos toilettes à nous. C’est une option, mais qui oblige à se rappeler de ne jamais fermer la porte derrière soi !

Pour ce qui est du type de boîtes, libre à toi de choisir, mais Laeticia Barlerin déconseille les litières à porte (c’est-à-dire une boite fermée) car à cause des odeurs qui restent coincées dedans, ton chat peut vite choisir d’aller ailleurs.

Rendre un chat heureux en appartement, les accessoires essentiels

Une fois équipée en gamelles et litières, tu es sur la bonne voie !

Il ne te manque plus que les accessoires indispensables pour le bien-être et le repos de ton chat.

Le griffoir pour chat

D’abord le griffoir : accessoire aussi nécessaire à ton chat qu’à la survie de ton canap.

Griffer est un besoin physiologique de ton chat et l’engueuler toujours plus fort quand il se fait les griffes sur les meubles n’est pas la solution.

La véto recommande deux griffoirs par chat.

Griffoir carto – 10,90€ sur Wanimo

Griffoir Pont à poser – PROMO -10% : 16,65€ sur Wanimo

Les endroits perchés

Ensuite, les endroits « perchés ».

Le chat est un animal qui apprécie particulièrement de trouver des refuges en hauteur. Cela lui permet de se mettre à l’abri quand il se sent en danger mais aussi de garder un oeil sur son environnement qu’il peut observer tranquillou.

Non seulement il ne faut pas lui interdire d’aller sur les meubles (dans la limite de ta tolérance of course) mais il faut aussi lui réserver des emplacements où mettre des arbres à chats, perchoirs, hamacs ou encore couffins sur une étagère.

Idéalement, place le/les à côté d’une source de chaleur (comme un radiateur) mais si tu peux le summum est de les mettre à côté d’une fenêtre.

L’emplacement deviendra un vrai poste d’observation où ton matou pourra passer des heures et profiter de toutes les stimulations visuelles de l’extérieure très importantes à son psychiques auxquelles il a moins accès en intérieur.

Arbre à chat Abey – 22,90€ sur Wanimo

Arbre à chat La Planche – PROMO -60% : 19,96€ sur Wanimo

Les jouets pour chat

Ton chat d’amour, aussi mignon soit-il reste un félin, et pour les félins, la chasse est un besoin.

Or, dans ton appartement, les proies à chasser ne courent sûrement pas les rues, il est donc important que tu stimules la capacité chasse de ton chat autrement et notamment avec des jouets !

Propose lui donc des jouets (achetés ou fabriqués toi-même), idéalement en les changeant tous les deux jours car ton minou (comme ses congénères) se lasse très vite.

Canne à pêche plume – 7,90€ sur Wanimo

Dacing Butterfly – 13,90€ sur Wanimo

La sécurité de ton chat en appartement

Dernier point primordial à prendre en compte avant d’installer ton chat dans ton appartement : sa sécurité.

Car oui, ce n’est pas parce qu’il reste à l’intérieur, loin des voitures, que ton chat est en sécurité.

La première cause d’accidents ménagers chez le chat d’appartement est la chute accidentelle d’une fenêtre ou d’un balcon, rappelle Laeticia Barlerin.

Il faut donc que tu penses impérativement à la sécuriser pour éviter qu’il ne chute.

Tu peux opter pour un grillage ou un filet ou bien pour la technique qu’avait adopter ma fameuse coloc : « interdiction d’ouvrir la fenêtre si Filémon est dans la pièce !!!!!! ».

C’est toi qui vois.

Filet de sécurité pour balcon transparent – 16,99€ sur Wanimo

Rendre un chat heureux en appartement, les choses à ne pas oublier

Cependant, malgré tout il arrive parfois qu’un chat ait un mal-être parce qu’il s’ennuie ou qu’il est anxieux.

Si ton chat passe ses journées à dormir (plus que d’hab en tout cas), s’il ne s’intéresse pas ou plus à son environnement, s’il ne joue plus, ne mange plus ou au contraire bien plus, s’il se lèche beaucoup ou devient agressif…

Ces comportements peuvent te mettre la puce à l’oreille (aha) quant à son mal-être.

Dans ces cas-là il est recommandé d’aller voir un véto et peut-être de réaménager votre environnement à tous les deux, de revoir tes interactions avec lui.

N’hésite pas à me raconter tes anecdotes de ton chat en appart dans les commentaires !

