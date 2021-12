Comment choisir l’assurance habitation qui répond vraiment à vos besoins ? Nous avons posé la question à des experts de chez Luko !

Pour ne rien vous cacher, je suis assez novice dans le domaine de l’assurance habitation. Je suis inscrite sur le contrat de la personne avec qui je vis, et elle-même ne s’est pas trop posé de questions sur le contrat puisque c’est la même assurance que celle de ses parents. Autant vous dire qu’au moment où je rédige cet article, je touche du bois pour qu’il ne nous arrive rien.

Si comme moi vous avez envie d’en savoir plus et pourquoi pas de changer d’assurance habitation pour en trouver une qui vous convient vraiment, vous pouvez vous tourner vers Luko et ses experts — des personnes qui connaissent vraiment le sujet et ont su me donner des explications claires et précises. Parce que la force de cette assurance réside surtout dans sa transparence et sa simplicité : vous pouvez tout faire de votre téléphone !

Luko a été imaginée en 2018 par ses fondateurs Raphaël Vullierme et Benoit Bourdel à partir de trois constats chez les assureurs traditionnels : la terrible expérience client lors de la gestion des réclamations, les délais ou incitations commerciales poussées aux utilisateurs, et le conflit d’intérêt profond des assureurs traditionnels. Luko est construit comme un compagnon qui veut votre bien, et spécialiste de votre maison.

Luko souhaite « casser le conflit d’intérêt entre assureur et assuré » Grâce au Giveback et à ses engagements sociétaux, Luko est devenue la première assurance au label B Corp en France — un label attribué aux entreprises qui associent leurs activités économiques à un impact positif sur la société. Mais qu’est ce que le Giveback exactement ? À la fin de l’année, si tout l’argent payé par ses assurés n’est pas utilisé pour rembourser les sinistres, Luko ne le remet pas dans sa poche — elle le reverse aux associations choisies par ses assurés. Il ne s’agit pas de défiscalisation, mais de remettre de la transparence et de la confiance dans ce système !

C’est quoi exactement une assurance habitation ?

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il convient de vous donner certaines bases, pour que tout le monde soit au même niveau d’information !

Madmoizelle : À quoi sert une assurance habitation ? Est-elle obligatoire ?

Luko : Une assurance habitation sert à couvrir ses biens, qu’ils soient de nature immobilière ou mobilière (biens déplaçables, comme les meubles ou les oeuvres d’art) contre les risques classiques de l’assurance : l’incendie par exemple qui est le plus important, le dégât des eaux, le vol ou un événement naturel.

L’assurance habitation sert aussi contre les événements qui peuvent engager la responsabilité de l’assuré, c’est ce qu’on appelle la responsabilité civile, qui est incluse dans l’assurance habitation.

Elle n’est pas obligatoire pour tout le monde. Elle l’est pour tous les locataires et pour les logements en copropriété (pour faire plus simple : les appartements).

Seuls les propriétaires de maisons n’ont pas l’obligation légale de s’assurer. Néanmoins, quelqu’un qui ferait un emprunt pour 25 ans prendrait un risque énorme de ne pas couvrir son bien ! Les propriétaires vont donc quand même faire appel à une assurance.

Si je vis à deux ou en colocation, chaque habitant doit-il souscrire à sa propre assurance habitation ?

Le plus simple est d’avoir une seule assurance pour tout le monde. Si je vis à deux, et que j’ai une assurance, mon partenaire sera considéré comme assuré de manière automatique grâce à ce seul contrat.

Pour une colocation, le plus simple est d’avoir un seul contrat qui couvre toute la colocation. Cela évite d’avoir des parties de l’appartement non couvertes et des discussions entre les potentiels assureurs — plus il y en a, plus c’est compliqué en cas de sinistre.

Avoir un seul assureur est toujours plus simple : il n’y a qu’un seul contrat sur lequel les colocataires qui quittent ou arrivent dans le logement puissent se rajouter ou s’enlever au besoin comme bénéficiaire.

Le prix de mon assurance varie-t-il si j’habite en milieu rural ou urbain ?

En effet, il y a des événements qui arrivent plus souvent dans les villes, comme les vols ou le vandalisme. Il y a aussi des coûts plus importants pour les artisans par exemple qui vont se répercuter sur les primes par rapport à un milieu rural.

Dans les milieux ruraux, ce qui sera plus important sera les gros sinistres. Si ma maison prend feu, comme je suis éloigné d’une caserne de pompiers, le temps d’intervention va être plus long, donc les dégâts — et le coût final de mon sinistre — vont augmenter et se répercuter sur la prime.

Dans la globalité, les primes sont plus élevées en ville, mais d’autres éléments peuvent intervenir comme la situation géographique. L’Ouest de la France est par exemple soumis à plus de tempête, le Sud connaît de plus fortes inondations… et ce, qu’importe si on habite en ville ou en milieu rural : ce qui importe ici, c’est la proximité avec le cours d’eau le plus proche.

Les politiques de rénovation ont leur importance sur la prime également. Dans des villes comme Paris, avec beaucoup de vieux bâtiments, les canalisations ont tendance à lâcher et à engendrer des dégâts des eaux. Il y a une politique de rénovation, pour transformer les appartements en logements récents ; de ce fait, cela va diminuer la prime.

Maintenant que toutes vos interrogations ont été balayées, il est temps de passer à l’étape suivante : selon quel critère choisir son assurance habitation ? Les experts de Luko répondent !

La connaissance du risque : votre assureur est-il prêt à vous donner des conseils pour estimer vos biens ?

Le premier critère à prendre en compte, c’est la valeur des biens immobiliers que vous déclarez. Plus vous couvrez d’affaires qui vont représenter une certaine somme, plus cela va coûter cher — mais c’est aussi ce qui va déterminer si vous serez bien indemnisée ou non.

Par exemple, si un jour un incendie survient chez vous et que tout est réduit en cendres, vous allez faire appel à votre assurance. Si vous avez déclaré que vous aviez 5 000€ d’affaires et que vous vous rendez compte que vous aviez 15 000€ de biens mobiliers chez vous, vous ne serez indemnisée qu’à hauteur de 5000€.

Cette charge revient au particulier afin que l’assureur ait connaissance du risque à couvrir : dans la majorité des cas les assureurs ne se déplacent pas pour évaluer la valeur de vos biens. En revanche ils peuvent donner des conseils pour les estimer correctement si le particulier contacte le service client au moment d’évaluer son capital mobilier !

Savoir si votre assureur est disposé à vous aider dans l’estimation est un critère de choix de grande importance. Par exemple : renvoie-t-il des rappels réguliers (par exemple au nouvel an) pour inviter les assurés à mettre à jour leur déclaration s’ils ont fait acquisition de biens de valeurs, ou s’ils ont fait des travaux d’agrandissement dans leur logement ?

La couverture du bien : quelles options d’assurance me conviennent ?

Il est essentiel de bien identifier toutes les options s’offrant à nous — en les consultant dans son espace client s’il est accessible en ligne, ou dans son contrat sinon. Il est ensuite possible de faire le point avec son assureur pour bien comprendre chaque garantie, et savoir si elles ont une utilité pour son profil. Le service client Luko accompagne régulièrement des assurés à ce sujet par exemple.

Après avoir bien fait le point sur les caractéristiques de votre logement et de la région dans laquelle vous vivez, la deuxième chose à prendre en compte, c’est la formule que vous allez choisir.

Si vous savez que vous vivez dans un coin où il y a pas mal de vandalisme ou de cambriolages, ce n’est pas très raisonnable de faire l’impasse sur l’option « vol ». À l’inverse, il y a des détails pas forcément utiles comme la couverture des dommages électriques — surtout si vous habitez dans un immeuble !

En effet, l’option dommage électrique va couvrir votre appartement si la foudre le frappe et qu’elle endommage vos affaires en les faisant disjoncter. Sauf que souvent, dans un immeuble, il y a un paratonnerre et un système parafoudre qui permettent d’éviter ce genre de problèmes.

Dans la même veine, vous pouvez vous retrouver avec une option cheminée… alors que les cheminée de votre logement sont condamnées. Ce serait dommage !

L’assureur en tant que tel : est-il disponible et réactif ?

Le troisième critère est de bien se renseigner sur la réactivité des services de votre assurance. La meilleure façon de le savoir reste de le contacter — s’il affirme être disponible le week-end, n’hésitez pas à poser une question au service client à ce moment là. Et naturellement, un assureur qui est entièrement en ligne sera souvent plus réactif qu’un assureur basé sur un réseau d’agences.

Ce n’était pas le premier critère qu’on prenait en compte il y a quelques années, mais c’est devenu important. L’assurance aujourd’hui est de plus en plus vue comme quelque chose qui doit être utile et pratique, donc immédiat.

Si votre propriétaire vous demande une attestation, les questions à se poser sont simples pour ce genre d’urgence : est-ce que vous pouvez l’avoir en deux clics ? Faut-il faire un mail à un conseiller pour prendre rendez-vous en agence pour l’obtenir ? Votre conseiller va-t-il me répondre rapidement ou au bout de plusieurs jours ?

Les avis clients permettront de se faire une idée de la qualité des services et de la réactivité de l’assureur. Et là encore, prêtez attention aux modalités de déclaration et traitement des sinistres mis en avant par l’assureur ! Si vous pouvez déclarer votre sinistre 24/7 sur votre smartphone, le traitement de votre dossier sera beaucoup plus rapide que si vous devez faire un recommandé…

Voilà de quoi vous faire réfléchir — j’espère d’ailleurs que vous en avez appris autant que moi sur le sujet, ou que cela a complété vos connaissances ! Votre assurance doit savoir vous accompagner de manière efficace et pratique.

