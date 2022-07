C’est confirmé : Nouvelle École a une saison 2, et les castings sont ouverts

Le phénomène Nouvelle École n’est pas près de s’arrêter, le casting de la saison 2 est ouvert !

La success story continue pour le « The Voice » spécial rap de Netflix. Quelques jours à peine après la fin de l’émission, la plateforme a affolé Internet en publiant un visuel sur Twitter et une annonce de casting.

Un casting ouvert pour une saison mystérieuse

Le show s’est déroulé du 9 au 23 juin au cours desquels 24 jeunes artistes ont aspiré à devenir la relève du rap français.

Quelques jours après la fin de la première saison de Nouvelle École, Netflix est déjà à la recherche de nouvelles pépites. Ce lundi 4 juillet, le géant du streaming a publié un tweet annonçant la saison 2. En légende, un « Fuck off » limpide qui fait référence au titre de « Booska Fuck Off » de BB Jacques, l’un des rappeurs les plus remarqués du télécrochet.

Le succès fulgurant des artistes

Si le grand vainqueur de Nouvelle École repart avec 100 000 euros, les miettes du gâteau ne sont pas non plus sans intérêt. Pour sa première saison, l’émission a montré son influence immense sur le paysage musical français, largement dominé par le rap.

Les chiffres sont impressionnants. Elyon, le protégé de SCH et finaliste du show a connu une hausse de 2 160 % de ses streams et a gagné 70 000 abonnés sur Instagram. Fresh La Peufra, grand vainqueur de la première saison a vu ses streams exploser et atteindre une augmentation de 2 843 %, sans parler de ses 225 000 nouveaux abonnés sur Instagram. Son titre « Chop », écrit pour la finale de l’émission a même atteint la première place du TOP 50 Spotify France avec 471 000 écoutes en 24h. En à peine deux jours, le clip du hit a cumulé 2,3 millions de vues sur Youtube.

Pour l’instant, on ignore quasiment tout de cette deuxième saison et notamment la question centrale du jury, dont Niska faisait partie. Est-ce que Netflix a appris de ses erreurs et a décidé de ne plus mettre en avant des hommes accusés de violences conjugales ?

Crédit de l’image à la Une : © Netflix, bande-annonce Youtube de la saison 1.