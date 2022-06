Nouvelle École laisse place aux jeunes talents du rap… et à Niska, accusé de violences conjugales

Sortie le 9 juin sur Netflix, la version française de Rythm + Flow met en lumière les nouveaux talents du rap dans une compétition jugée par des grands noms de l’industrie. Dont le rappeur Niska, accusé de violences conjugales.

Après Los Angeles, c’est à Paris que la production Netflix Rythm + Flow vient poser ses caméras pour mettre la culture rap francophone sous l’œil du grand public.

Rebaptisée avec justesse Nouvelle École dans sa version hexagonale, l’émission montre des artistes s’affronter en freestyles, battles et autres scènes et – en bon télé-crochet –, s’éliminer à chaque épisode devant un jury composé de trois grands noms de l’industrie. L’inimitable Shay pour représenter Bruxelles, le marseillais SCH et pour Paris et sa banlieue, Niska… dont il faut qu’on parle.

Niska a été accusé de violences conjugales, et il faut le rappeler

Impossible de mentionner la production sans rappeler que le rappeur a en effet été accusé de violences conjugales par Aya Nakamura, avec qui il a entretenu une relation.

En 2019, interpellée à ce sujet sur les réseaux sociaux, la chanteuse avait affirmé sur Instagram que Niska lui avait porté des coups, avant de poster une photo de son visage tuméfié légendée « Merci qui ? », puis de supprimer ses posts.

Plus tard, elle avait expliqué avec pudeur que l’emballement médiatique autour de cet évènement de sa vie privée ne lui avait pas plu, et ajouté qu’il n’y avait plus de problèmes entre elle et le rappeur resté silencieux sur la question.

Nous voici 3 ans plus tard, au lendemain de la sortie très attendue de Nouvelle École et malgré le silence médiatique sur la question, ce point n’est ni anecdotique, ni négligeable, tant la popularité de l’émission sert les membres de son jury, qui peuvent saisir l’occasion d’y faire leur personnal branding, et certainement d’être payés coquettement par la plateforme de streaming au passage.

Puisqu'on parle des gens qui font les aveugles j'aimerais savoir comment ça se fait que Niska continue sa carrière le plus tranquillement du monde après ceci https://t.co/pz3ucaCzIE — Saskiaaaaaaaaaaaaa (@Saskiagate) June 10, 2022

Nouvelle École (et le rap français) méritent mieux

Peu importent la stature, le nombre de streams ou l’innovation musicale : dans une France dont le statut de terre de rap est incontestable, n’y avait-il pas d’autre rappeur en mesure de représenter Paris pour une série d’une telle envergure ? Et puisque le rôle du jury est de choisir qui représente l’avenir du rap, on aurait aimé voir la production envoyer un message plus judicieux aux spectateurs et spectatrices, mais aussi aux jeunes talents.

Niska, Shay et SCH sur le plateau de Nouvelle Ecole (capture d’écran Youtube)

Car du talent, il y en a à revendre dans Nouvelle École. De Paris, Marseille, Bruxelles ou d’ailleurs, les participantes et participants n’ont rien à envier aux USA. Et alors que le rap — genre musical le plus écouté en France — souffre encore d’un mépris marqué, on avait juste envie de se réjouir de voir un programme à la portée aussi grande en valoriser la culture, et s’enthousiasmer de voir les projecteurs braqués sur le flow mitraillette de Leys, la rage de Juss ou la présence scénique de KT gorique.

Mais non.

Et même si on y est habituées, on se lasse de devoir le répéter encore : arrêtez de donner du pouvoir à des hommes accusés de violences. C’est possible, c’est faisable, et c’est surtout nécessaire. Pour les victimes présumées, les victimes potentielles, et pour tout le monde, en fait.

Crédit photo : Nouvelle École (bande-annonce) / Capture d’écran Youtube