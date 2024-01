Mathias Vicherat : accusé de violences conjugales, le directeur de Sciences Po va reprendre ses fonctions

Le directeur de Sciences Po s’était mis en retrait « provisoire » de ses fonctions mi-décembre. Le comité de déontologie de l’école estime qu’aucun manquement n’a eu lieu, bien qu’une enquête préliminaire soit toujours en cours.

Il s’est mis en retrait moins de deux mois. Le directeur de Sciences Po Mathias Vicherat va reprendre ses fonctions lundi 29 janvier, a affirmé l’école auprès de nos confrères de Libération. Il avait pris ses distances alors que lui et son ex-compagne s’accusaient mutuellement de violences conjugales.

Pas de « manquement aux principes déontologiques » selon un avis consultatif

Placé en garde à vue le 3 décembre dernier, il avait annoncé sa « mise en retrait provisoire » le 11 décembre, après, notamment, la mobilisation d’étudiants. Mais bien qu’une enquête préliminaire soit toujours en cours, la commission de déontologie de Sciences-Po a estimé qu’il n’était pas possible de « conclure à un manquement aux principes déontologiques de la charte », a pu lire Libération dans un avis consultatif rendu mi-janvier.

Une décision que déplorent des étudiants. Dans un communiqué publié ce jeudi 25 janvier, l’Union étudiante Sciences Po dénonce « l’acte II du naufrage ». « Une fois de plus, la direction fait preuve d’un cruel manque de respect et de considération envers toutes les victimes de violences sexistes et sexuelles », dénonce le texte.

Ils souhaitent continuer à se mobiliser « jusqu’à sa démission ».

