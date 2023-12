Mathias Vicherat : accusé de violences conjugales, le directeur de Sciences Po propose sa « mise en retrait »

Dans une lettre adressée à ses supérieurs, Mathias Vicherat a proposé sa « mise en retrait provisoire » de l’école. Lui et sa compagne s’accusent mutuellement de violences conjugales.

« J’ai proposé (…) de me mettre provisoirement en retrait de mes fonctions selon des modalités, un calendrier et une durée qu’il lui revient de définir et qu’elle présentera dans les différentes instances cette semaine ». Dans une lettre adressée à Laurence Bertrand Dorléac, présidente de Fondation nationale des sciences politiques, le 11 décembre, le directeur de Sciences Po Paris Mathias Vicherat, annoncé se mettre provisoirement en retrait de ses fonctions de l’école.

Depuis le début du mois de décembre, des étudiants de Sciences Po réclamaient sa démission. Sa compagne et lui avaient été placés en garde à vue au commissariat du VIIe arrondissement pour violences conjugales réciproques.

Mathias Vicherat nie les faits

Le couple avait été libéré le lendemain : « l’unité médico-judiciaire n’a relevé d’incapacité totale de travail sur aucun des deux, et aucun des deux n’a souhaité déposer plainte à ce stade. L’enquête se poursuit en préliminaire », avait précisé le ministère public, cité par nos confrères de Libération.

Dans sa lettre, Mathias Vicherat, qui a été nommé directeur de Sciences Po Paris en 2021, nie les faits : « Comme je l’ai dit à ces représentants et je veux l’exprimer encore ici de la manière la plus ferme, la plus solennelle, la plus claire : je conteste les actes de violence qui ont été rapportés par la presse et sur les réseaux sociaux », écrit-il.

Avant de poursuivre : « Jamais et en aucune circonstance je n’ai commis de tels actes. Je veux souligner qu’à l’issue de nos gardes à vue, aucune plainte n’a été déposée, nulle mesure de contrôle judiciaire ou d’éloignement n’a été prise. »

De son côté, la présidente de la FNSP, Laurence Bertrand Dorléac, dit « prendre acte » de la proposition de Mathias Vicherat. De leur côté, les étudiants du syndicat Union étudiante ont écrit dans un communiqué : « Mathias Vicherat ne pouvait pas, étant donné la gravité des accusations portées contre lui, décemment demeurer à la tête de l’école ».

