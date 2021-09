Ce téléfilm sur Meghan et Harry a-t-il franchi la ligne, du WTF au franchement nauséabond ?

La bande-annonce d’un téléfilm racontant la « fuite » de Meghan et Harry a été diffusée et a immédiatement provoqué un tollé sur le Net. Mais pourquoi ?

Est-ce la fiction de trop ? C’est ce que peuvent se demander les fans de la famille royale d’Angleterre en découvrant la bande-annonce du téléfilm Escaping The Palace.

Cette dernière, pourtant relativement courte, a déjà suscité à sa diffusion moult réactions scandalisées de la part des internautes, surtout à cause d’une scène en particulier, qui ravive de mauvais souvenirs pour beaucoup.

Escaping The Palace, un téléfilm sur le « Megxit »

Souvenez-vous, en 2020, Meghan Markle et le prince Harry avaient surpris tout le monde en se barrant le plus loin possible de Buckingham Palace, au grand désarroi de la famille royale d’Angleterre. Quelques révélations chocs et une interview avec Oprah plus tard, les voilà officiellement libérés de leurs obligations royales.

Mais que s’est-il réellement passé pour que le couple, dont le mariage avait été suivi à la télévision par plus de deux milliards de personnes, décide de couper les ponts avec les buveurs de thé les plus célèbres du monde ?

C’est ce que semblent essayer de comprendre les scénaristes du téléfilm Escaping The Palace qui sera diffusé sur la chaîne américaine Lifetime, habituée du genre : des « fictions » très clairement « inspirées » de la vraie vie.

Seulement, avant même qu’il ne soit diffusé, le scandale est déjà bien présent, et ce, à cause d’une seule scène du trailer : le cauchemar d’un accident de voiture impliquant Meghan Markle, rappelant aux téléspectateurs les heures sombres d’un certain mois d’août 1997 et impliquant la mère du prince Harry, Lady Diana.

Les téléspectateurs sur Twitter sont choqués, et ne comprennent pas que Lifetime puisse inclure une telle scène, même imaginaire, dans le téléfilm :

Who thought this was a good idea? Meghan Markle Shown Dying in Car Crash Like Princess Diana in New Lifetime Movie https://t.co/8A49gbIBci — Elizabeth MacDonald (@LizMacDonaldFOX) September 3, 2021 « Qui a pu penser que c’était une bonne idée ? Meghan Markle affichée mourante dans un accident de voiture comme la princesse Diana, dans le nouveau film de Lifetime »

Sick. Sick. Sick. https://t.co/Ph91ynlQly — Bunny Shelton (@BunneeShelton) September 3, 2021 « Beurk beurk beurk »

La chaîne Lifetime — dont Escaping The Palace est le troisième téléfilm sur l’histoire du couple après Harry & Meghan : A Royal Romance et Harry & Meghan : Becoming Royal — n’a pour le moment pas fait de commentaires sur le sujet. Il faut croire que le tragique reste racoleur.

Crédit photo image de une : Lifetime