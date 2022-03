Ce sèche-cheveux va devenir le meilleur allié de votre chevelure et il est à moins de 50€

Après le shampoing, chacune sa méthode ! Si vous faite partie de la team pour qui le sèche-cheveux est un indispensable de la salle de bain, alors ce bon plan a des chances de vous séduire.

La routine post-shampoing ça a été très longtemps l’un des points de divergences entre moi et ma bande de potes. J’ai toujours été partisane de sécher mes cheveux à l’air libre alors qu’elles ne juraient que par le sèche-cheveux.

Sauf que depuis plusieurs mois, j’ai sauté le pas en m’équipant d’un sèche cheveux et d’un diffuseur… et ma vie de personne en retard a radicalement changé !

Si vous commencez à en avoir ras-le-cul de courir après le bus, les cheveux encore un peu humides, il est temps de vous jeter à l’eau et d’investir dans un sèche-cheveux. En quelques minutes, vous obtiendrez une chevelure sèche et/ou un brushing impeccable.

J’ai aussi découvert que cela pouvait être un allié en ce qui concerne le linge : une culotte encore sur l’étendoir ? Un petit coup de sèche-cheveux et le tour est joué ! (Pas trop chaud, pas trop près, et pas sur des tissus trop fragiles bien sûr…)

Si vous comptez faire le grand saut et changer de routine capillaire, ou simplement parce que votre sèche-cheveux a rendu l’âme, Amazon vous propose -29% sur ce modèle Proluxe de Remington.

Pour se sécher les cheveux rapidement : ce sèche-cheveux Remington Proluxe est à 49,99€ au lieu de 69,99€

La tête bien au sec avec ce sèche-cheveux en promo

Exit les bad hair days ! Pour passer une journée bien dans sa tête et dans ses baskets, ce sèche-cheveux Remington Proluxe peut rapidement devenir le meilleur ami de votre brushing.

Sa puissance est de 1400 W. De plus , sa fonction Style augmente la puissance de 400 W et diffuse la chaleur de manière à vous offrir plus de volume. Il est doté de 90% d’ions en plus pour des cheveux brillants sans frisottis.

Ce sèche-cheveux est équipé de trois températures dont un air froid pour fixer la coiffure et de deux vitesses. Sa technologie OptiHeat vous offre plus de chaleur à la racine que sur les pointes pour un brushing qui tient.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ce sèche-cheveux Remington est livré avec un concentrateur et un diffuseur pour donner du volume à votre look. Le seul petit bémol, c’est qu’il est un peu lourd — pas très pratique pour l’embarquer dans ses valises.

Le sèche-cheveux Remington Proluxe en bref

Une puissance de 1400 W

Trois températures dont un air froid et deux vitesses

Il est livré avec un concentrateur et un diffuseur

Amazon offre -29% sur le sèche-cheveux Remington Proluxe

En ce moment Amazon vous propose une belle promotion sur ce sèche-cheveux Remington Proluxe. Il est disponible dès aujourd’hui pour 49,99€ au lieu de 69,99€.

Crédit photo : Pexels / John Diez