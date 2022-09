Ce qu’on sait déjà sur Wish, le prochain Disney tout mielleux

En 2023, le studio Disney fêtera ses 100 ans. À cette occasion, un nouveau dessin animé sera projeté dans les salles, et il sent bon la féérie habituelle de la plus célèbre des souris.

En 1923 naissait le studio qui fera toujours autant parler de lui, 100 ans après. Pour l’occasion, Disney voit les choses en grand, et dévoilera son nouveau dessin animé intitulé Wish.

Wish, le nouveau Disney

C’est lors de sa convention biannuelle D23 qui s’est récemment tenue en Californie que la firme a annoncé la nouvelle : un nouveau film d’animation serait en cours de développement, photos à l’appui.

La raison de la sortie de ce nouveau long-métrage ? Les 100 ans du studio, que la firme compte bien fêter en grande pompe. Pour ce faire, elle a lancé la production de Wish.

L’histoire suivra la jeune Asha, une ado de nature optimiste et au caractère affirmé qui sera contrainte de faire équipe avec Star, une force cosmique, pour affronter un des ennemis les plus méchants et redoutables de l’Univers. Bien sûr, elle pourra compter sur le soutien de Valentino, une petite chèvre douée de parole.

Ce nouveau film d’animation est un clin d’œil à la fameuse étoile qui apparaît dans de nombreux films, comme Pinocchio, Peter Pan, ou bien La Princesse et la Grenouille.

Côté chansons, on devrait être servi, avec Julia Michaels, chanteuse et compositrice, qui a le lourd rôle d’être celle qui écrira toute la bande originale. Ariana DeBose, que l’on connait notamment grâce au remake de West Side Story, prêtera sa voix à Asha, l’héroïne du film. Enfin, pour le scénario, Chris Buck et Jennifer Lee, tous les deux réalisateurs de La Reine des neiges, ont accepté de rempiler et de se charger de l’écriture.

Rendez-vous dans les salles en novembre 2023 !

