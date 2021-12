Cette artiste réinvente les Disney avec des pères investis, et ça fait du bien

L’artiste russe Oksana Pashchenko nous met en joie grâce à des Disney revisités. Avec des images que l’on devrait voir plus souvent, dans les fictions mais aussi dans la réalité : des pères qui s’occupent de leurs enfants !

Les Disney, c’est incontournable ! Ils ont bercé notre enfance et on en garde pour certaines un souvenir impérissable. Mais quand on y regarde de plus près, ces dessins animés — surtout les classiques — ont ancré en nous des images familiales bien inégalitaires…

Bon, déjà, la princesse ne fait quasiment rien qu’attendre son prince charmant (bonjour les ambitions !). Et puis une fois qu’il est là, ils se marient, ont beaucoup d’enfants. Mais qui s’en occupe ?

Eh bien, dans ces créations originales, c’est le père !

Les nouveaux Disney tentent, un peu, de s’éloigner de ce schéma de conte classique. Mais on a toujours, très souvent, le bon vieux modèle de la famille hétérormée… On attend toujours d’autres couples et d’autres familles.

En tout cas, l’artiste russe Oksana Pashchenko, passionnée de dessins animés, a voulu montrer une image quelque peu différente, avec des pères investis qui s’occupent de leur progéniture. L’apprentissage se fait par l’exemple et il bon de donner aux enfants ce genre de modèles à imiter !

Le Prince Adam de La Belle et la Bête

Le Prince Eric de La Petite Sirène

Un Prince de La Belle au bois dormant

Aladdin (de Aladdin, bah oui, vous l’aviez)

Li Shang de Mulan

Hercule (on vous laisse deviner dans quel film)

Le Prince Charmant, de Blanche-Neige et les sept nains

Vous pouvez retrouver le travail de cette artiste sous le nom de goldoxi21 sur Instagram !

