Ce personnage d’Emily in Paris va revenir dans la saison 3 !

Si vous pensiez être débarrassées de l’Américaine la plus chiante de Paris, c’est raté. La voici de retour pour une saison 3, et on vous dit ce qu’on sait déjà.

Plus chiante que les miettes d’un croissant qui restent accrochées à notre écharpe, c’est un peu comme ça qu’on voit Emily. La reloue à la vie improbable et irréaliste va bientôt revenir sur Netflix, et on ne sait pas si on est contentes de bientôt pouvoir râler encore un coup, ou dépitées à l’idée de savoir que ce show ras les pâquerettes plait suffisamment pour être toujours renouvelé par sa production.

Emily in Paris : une saison 3 et un personnage qui revient

Alors on prévient quand même, pour que ça ne gueule pas à la fin de cet article, mais oui, il y a du spoilers qui va être écrit. Maintenant que c’est dit, voici ce qu’on sait sur la saison 3 :

Le tournage commencerait en juin à Paris

Alfie, joué par Lucien Laviscount, reviendrait dans la saison 3 de façon récurrente

Une saison 4 (!!) serait également déjà signée

Voir cette publication sur Instagram Traduction : « Je me suis réveillée tôt pour vous donner une info très excitante : Emilie in Paris est de retour pour une saison 3 et 4 ! Je ne peux pas vous dire si cet outfit plairait à Emily ou non, mais elle crierait de toute façon. Je vous aime vraiment tous, merci pour votre soutien ! »

Si Alfie revient, cela voudrait peut-être dire qu’Emily va enfin sortir de ce triangle amoureux aussi chiant qu’un boulon rouillé, et que nos yeux pourront mater autre chose que les décors improbables d’un Paris qui n’a jamais existé pour de vrai.

