Ce film d’horreur dans le milieu du porno s’annonce comme le prochain succès du genre

A24 a dévoilé la bande-annonce de son prochain long-métrage, un film d’horreur intitulé X, sur le milieu de la pornographie, qui fait d’ores et déjà froid dans le dos et n’est pas sans nous rappeler le meilleur des films d’horreur des années 1970.

Même si vous n’êtes pas une fan d’horreur de la première heure, vous avez sans doute déjà vu le logo de la société de production indépendante américaine A24 se balader quelque part sur vos écrans.

Cette boite, spécialisée dans les films de genre indépendants, s’est fait en seulement dix petites années une excellente réputation, en produisant notamment It Comes at Night, Mise à mort du cerf sacré, Hérédité, 90’s, Midsommar, The Witch, The Lighthouse ou plus récemment Macbeth.

Son prochain succès annoncé ? Un film d’horreur évidemment, et sur le milieu du porno.



Car A24 aime l’horreur quand elle est sociale, viscérale, qu’elle expose les tares d’époques cariées.

X a enfin sa bande-annonce, présage d’un grand film.

X, la bande-annonce du prochain film de A24

Au Texas, une équipe de tournage loue une maison pour tourner un film porno.

Leurs hôtes, à l’allure particulièrement revêche pour ne pas dire carrément flippante — un vieux couple reclus à qui il reste peu de cheveux sur la tête — s’intéressent particulièrement à leurs jeunes invités.

Et lorsque la nuit tombe, leur intérêt tourne à l’obsession meurtrière.

Si vous regardez les 2 minutes 25 de la bande-annonce de X, vous aurez du mal à ne pas y déceler quelques similitudes avec Massacre à la tronçonneuse et La Colline a des yeux.

En effet, un groupe de jeunes qui débarquent dans une ville aux demeures délabrées et sont immédiatement (mal) accueillis par un homme avec qui, sans faire de délit de faciès, on aurait quelques réserves à tailler le bout de gras — justement parce qu’on a vu trop de films d’horreur — et qui finissent par se faire découper par la famille du type : on est pile poil dans le pitch typique des slashers vintage.

Le nouveau long-métrage de Ti West, à qui l’on doit notamment Chambers et The Side Effect ou In a Valley of Violence, s’inspire en effet, dans sa trame, des grands classiques du cinéma horrifique du milieu des années 70, mais cette fois-ci sur fond de pornographie amatrice.

Porté par un casting de jeunes talents qui ont déjà un beau palmarès à leur actif, parmi lesquels Jenna Ortega (Scream), Kid Cudi (Entourage, Don’t Look Up), Brittany Snow (Pitch Perfect) et Mia Goth (A Cure for life), X devrait vite se tailler la même réputation que les autres composantes de l’Elevated Horror qui le précède.

Au cinéma prochainement.

