[CDI] Deviens cheffe (ou chef) de pub et aide madmoiZelle à grandir !

Nous sommes à la recherche d’un ou une cheffe de pub pour renforcer l’équipe commerciale.

madmoiZelle, une histoire à construire avec toi

Aujourd’hui, madmoiZelle accueille chaque mois plus de 4 millions de visiteurs uniques, d’un public de jeunes femmes entre 18 et 30 ans et bénéficie d’une cote d’amour grandissante auprès de ses lectrices.

On est aujourd’hui le 4ème site féminin préféré des Français (dixit NetObserver), seul média indépendant de ce top 10.

madmoiZelle te propose de nous rejoindre pour continuer à écrire son histoire pas banale, dont voici un beau résumé :

Les missions de chef de pub chez madmoiZelle

Démarchage, développement et fidélisation d’un portfolio d’annonceurs et agences média

Mise en place et suivi des campagnes que tu vendras en collaboration avec la rédac, notre trafic manager, notre chargée d’événementiel et notre développeuse.

Pour info, les campagnes peuvent prendre différentes formes : display, sponsoring d’événements, contenu sponsorisé (article, vidéo…), jeux-concours, sur desktop et/ou mobile etc.

Le profil de chef de pub chez madmoiZelle

Formation commerciale / marketing / marketing digital

Connaissance de madmoiZelle.com, de sa ligne édito et de son univers

Une expérience en régie publicitaire et/ou en agence média est un plus

Créativité et sens de la débrouille

Rigueur et autonomie requises

Poste CDI à pourvoir dès que possible, situé à Paris 10ème.. Rémunération fixe + variable

Envoyez votre CV + lettre motiv à jeveuxtravailler@madmoizelle.com avec comme objet « TRÈS IMPORTANT ! – Je veux travailler à la régie madmoiZelle ».