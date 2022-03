Cameron Diaz a arrêté de s’occuper de son apparence depuis qu’elle a pris sa retraite

Lors d’une interview, l’actrice de Mary à tout prix a confié ne plus s’intéresser à son apparence depuis qu’elle a quitté le monde du cinéma. Breaking news : elle ne se lave même plus le visage !

Yeux couleur lagon, chevelure blonde et silhouette de liane, l’actrice Cameron Diaz a marqué les années 2000 et 2010 par des rôles éclectiques (Charlie’s Angels, Vanilla Sky, Gangs of New York, Bad Teacher, etc.) ainsi que par son physique d’ex-mannequin.

En 2018, après plus de vingt ans de bons et loyaux services, elle a annoncé mettre un terme à sa carrière. Une nouvelle vie qui lui permet de s’intéresser à tout, sauf à son apparence ! Et à l’entendre au micro de Michelle Visage dans le podcast Rule Breakers, celle qui a longtemps été préoccupée par son image y trouve un certain soulagement. Et on la comprend !

Cameron Diaz se sent libérée de ne plus avoir à se préoccuper de son physique

Lors de l’enregistrement du podcast Rule Breakers avec la présentatrice américaine Michelle Visage, Cameron Diaz a confié avoir souffert de la pression exercée sur les actrices — et sur les femmes en général — à correspondre à certains critères de beauté. Elle raconte :

Je suis une victime de l’objectification et de l’exploitation que la société exerce sur les femmes. Moi-même j’y ai cru à certains moments. […] Et c’est difficile de ne pas tomber là-dedans, c’est difficile de ne pas se juger par rapport à d’autres marqueurs de beauté. En tant qu’actrice, j’étais assise devant un miroir probablement sept heures par jour, avec toutes les retouches. C’est juste toxique.

Depuis qu’elle a quitté le monde du 7e art, l’actrice américaine ne se préoccupe plus du tout de son apparence.

Je m’en fiche. La dernière chose à laquelle je pense dans ma vie, c’est ce à quoi je ressemble. Et je ne fais rien, j’ai un milliard de produits de beauté, mais pourtant je ne me lave jamais le visage. […] Ce n’est pas là où j’ai envie de mettre de l’énergie pour le moment.

Une pause bien méritée pour l’interprète de Tina dans The Mask, qui fêtera ses 50 ans au mois d’août prochain — dont une vingtaine d’années à être scrutée de la tête aux pieds à la moindre apparition.

