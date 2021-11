Blade Runner, aka le plus beau film de SF de tous les temps, sera bientôt une série !

Un film, un sequel, une série animée et maintenant une série en prises de vue réelles : l’univers de Blade Runner continue à s’étendre, et c’est tant mieux !

Même si l’on n’arrête pas, dans ces colonnes, de lancer des appels aux boîtes de production pour qu’elles cessent de tirer sur la corde des vieux succès en nous pondant des suites ad vitam aeternam, on doit admettre qu’une série Blade Runner a de quoi nous mettre foutrement en joie.

Une série Blade Runner va peut-être voir le jour

Daryl Hannah et Rutger Hauer dans le Blade Runner original de 1982.

Alors qu’il est en pleine promo de son superbe House of Gucci, qu’on a eu la chance de découvrir en projection presse, Ridley Scott a déclaré à la BBC qu’une série Blade Runner en prises de vue réelles était en cours d’écriture :

Nous avons déjà écrit le pilote de Blade Runner, ainsi que la bible (de personnages). Nous sommes en train de vendre Blade Runner comme une série d’une durée de 10 heures.

Voilà qui met l’eau à la bouche. Surtout quand on sait que l’univers de ce film cyberpunk est une mine sans fond de possibilités visuelles et scénaristiques.

Ce qu’a d’ailleurs su démontrer avec brio Denis Villeneuve, dans son superbe (et presque encore plus réussi que le film initial) Blade Runner 2049, véritable chef-d’œuvre salué par le monde entier, des fans de l’œuvre originale aux critiques les plus pointus.

Espérons que cette nouvelle série, dont on ne connait évidemment pas encore, à ce stade, la date de sortie, suive la belle destinée initiée par le long-métrage de 1982.

Reste à savoir si la série sera une suite aux événements que l’on connait, ou si seul l’univers demeurera le même.

En tout cas, force est de constater que Ridley Scott ne compte toujours pas prendre sa retraite, lui qui n’a jamais été aussi actif que depuis qu’il a passé les 80 balais.

Et c’est franchement inspirant (même si l’on préfèrerait personnellement arrêter de bosser à 35 ans).

