Bill Murray à nouveau accusé de violences, cette fois par l’acteur Seth Green

Seth Green a raconté comment l’acteur Bill Murray l’a humilié et jeté dans une poubelle lors du tournage d’un épisode du Saturday Night Live. Il avait 9 ans au moment des faits.

Quelques jours après les révélations de l’actrice Geena Davis, une autre personnalité du cinéma prend la parole pour raconter les agissements du comédien Bill Murray. Oui, Bill Murray, qu’on connaît pour son air bonhomme dans les films de Wes Anderson, mais désormais aussi pour son comportement odieux vis-à-vis de celles et ceux qui croisent sa route.

Une star capricieuse qui jette un enfant de neuf ans dans une poubelle

Seth Green, acteur connu pour son rôle d’Oz dans Buffy contre les vampires, était l’invité de Good Mythical Morning, émission d’humour diffusé sur YouTube, où l’invité doit révéler des anecdotes drôles ou un peu honteuses. Lors de la question « quelle est la célébrité la plus malpolie ? », le comédien a réagi au quart de tour, visiblement prêt à servir le thé.

La scène se passe lors du tournage du Saturday Night Live. Seth Green a alors neuf ans et participe à un sketch sur Noël. C’est Bill Murray qui anime le show ce jour-là :

« Il m’a vu assis sur l’accoudoir du canapé et en a fait toute une histoire. Et moi j’étais là “c’est débile. Je suis assis sur l’accoudoir du canapé. Il y a largement la place pour s’asseoir. Va gentiment te faire voir“. Et il était en mode “c’est ma place” »

Visiblement agacé de voir sa majesté Bill Murray insister pour qu’un enfant décampe de sa place, Seth Green du haut de ses neuf ans ne s’est pas laissé impressionner.

« Il m’a attrapé par les chevilles, m’a tenu la tête à l’envers, m’a suspendu au-dessus de la poubelle, en mode “les ordures dans la benne à ordures”. Et je hurlais en agitant les bras, je gesticulais comme un fou, en tapant direct dans les couilles. Il m’a lâché dans la poubelle, la poubelle est tombée. J’étais horrifié, je me suis enfui et me suis caché sous la table dans ma loge en pleurant. »

Plus tard, ce sont Eddie Murphy et Tim Kazurinsky, qui l’auraient retrouvé et l’auraient réconforté, raconte Seth Green : « Hey, tout le monde sait que Bill est un connard. Mais c’est lui qui présente, il est sûrement un peu nerveux. Toi tu vas être professionnel, hein ? The show must go on. »

Quand Geena Davis raconte sa première rencontre avec Bill Murray

Seth Green assure n’avoir jamais recroisé la route de Bill Murray. Ce témoignage émerge alors que Geena Davis a justement raconté dans ses mémoires Dying of Politeness comment le comédien se serait montré particulièrement insistant pour lui faire un massage lors de leur rencontre sur le tournage de Hold-up à New York en 1990 :

« J’ai dit non plusieurs fois, mais il n’arrêtait pas. J’aurais dû lui hurler dessus et faire une scène pour le faire arrêter de vouloir me forcer à le faire ; les autres hommes présents n’ont rien fait pour l’arrêter. J’ai compris avec une profonde tristesse que je n’avais pas encore la capacité à résister à cet assaut — ou simplement à quitter la pièce. »

Elle raconte aussi que Bill Murray lui aurait hurlé dessus pendant ce tournage et qu’il lui semble très conscient de la façon violente dont il peut se comporter.

Au printemps dernier, l’acteur était par ailleurs visé par une plainte pour agression sexuelle déposée contre lui par une femme qui travaillait sur le tournage de Being Mortal réalisé par Aziz Ansari, film désormais suspendu. Un accord financier de 100 000 dollars a été trouvé entre les deux parties et l’acteur a reconnu les faits, affirmant avoir voulu faire une blague.

Crédit photo : Harald Krichel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons