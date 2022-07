Beyoncé a refusé d’être amincie par Photoshop pour Austin Powers

Vingt après la sortie de la parodie de film d’espionnage Austin Powers in Goldmember, on en apprend encore sur ses coulisses. Notamment comment Beyoncé a refusé d’être amincie pour les affiches promo.

Le 22 juillet 2002 sortait aux États-Unis, Austin Powers in Goldmember, réalisé par Jay Roach, avec Mike Myers et Beyoncé Knowles. Vingt ans plus tard, on continue d’apprendre des choses à propos de cette parodie de film d’espionnage. Dans ce long métrage hilarant, la chanteuse incarne une agence du FBI infiltrée, Foxxy Cleopatra (façon héroïne de cinéma de la blaxploitation (courant culturel états-unien des années 1970 œuvrant à la revalorisation des afro-américains dans des rôles dignes et de premier plan).

Beyoncé a voulu qu’on respecte sa silhouette en sablier pour les affiches du film

Et même si elle n’était pas encore aussi connue qu’aujourd’hui, Beyoncé savait déjà imposer ses idées et ses principes. Comme en atteste une maquilleuse du film, Kate Biscoe, auprès de Vulture, média qui célèbre actuellement les vingt ans du film culte :

« »Lorsque nous tournions, quelqu’un a apporté [à Beyoncé] une affiche qui ferait la promotion du film », a déclaré Biscoe. »Il lui a montré en mode ‘Est-ce que ça te plaît ?’ Et elle était mitigée, genre : ‘Mouais.’ Il a demandé ce qui n’allait pas. Et elle a dit qu’elle ne se reconnaissait pas en mimant une forme de sablier. Il a dit : ‘D’accord, nous allons régler ça.’ Elle est repartie pour tourner une scène et j’ai demandé au mec de l’équipe du marketing : ‘Est-ce la première fois qu’une actrice vous demande d’élargir son corps ?’ Il a dit : ‘Oui. Cela va me coûter des milliers de dollars, mais je vais le faire.‘»

Beyoncé avait déjà dû subir un régime strict à 1200 calories pour ce film

Vulture rapporte également que Beyoncé avait dû suivre un régime strict pour correspondre aux idéaux physiques voulus par la production pour le film. Elle ne mangeait que 1200 calories par jour pour incarner Foxxy Cleopatra. Au début du tournage, la chanteuse n’avait que 19 ans. Malgré ses efforts, l’équipe marketing du film a donc quand même tenté de l’amincir encore pour les affiches promotionnelles de Austin Powers in Goldmember…

Crédit photo de Une : Capture d’écran du film, New Line Cinema. Courtesy Everett Collection.