Beyoncé rhabille la Saint-Valentin de vinyle rouge avec Ivy Park x Adidas

Beyoncé poursuit l’histoire d’amour entre sa marque Ivy Park et Adidas par une collection rouge, portée par des personnalités telles que Karrueche Tran, Troye Sivan, Naomi Watanabe, Shu Pei et Tyson Beckford.

Décidément, Beyoncé veut nous aider à croire en l’amour. En plus de multiplier les collabs musicales avec son mari Jay-Z qui ne lui sert donc pas seulement d’Instagram boyfriend, la chanteuse sort une collection capsule en rouge et rose à l’occasion de la Saint-Valentin pour le dernier fruit de sa collab’ Ivy Park et Adidas.

Le casting international d’Ivy Park x Adidas pour cette collection du XS au 4XL

Pour marquer le coup, les vêtements écarlates s’offrent des mannequins plutôt renommés. Au casting, on trouve notamment la mannequin jamaïco-vietnamienne Karrueche Tran, le chanteur australien Troye Sivan, la comédienne japonaise Naomi Watanabe, la mannequin chinoise Qin Shupei, ou encore le mannequin, acteur et sex-symbol étatsunien Tyson Beckford.

Ce casting international, aux morphologies et expressions de genre variées met en scène des pièces fortes et non genrées, allant du XS au 4XL.

La mannequin chinoise Qin Shupei en combipantalon façon blazer ultra-épaulé et le chanteur australien Troye Sivan en pull, gants d’opéra en vinyle rouge et jogging trois bandes pour la collection #IvyHeart de Ivy Park x Adidas.

Les ingrédients de la Saint-Valentin selon Beyoncé : vinyle rouge et pilou pilou rose

Se démarque particulièrement l’utilisation du vinyle rouge, décliné sur des gants d’opéra, une doudoune, un legging, et une mini-robe au décolleté coeur. Un hoodie, une vareuse, un trench, un cycliste et une brassière, tous revêtu d’un imprimé python dans les tons bordeaux se distinguent également.

La comédienne japonaise Naomi Watanabe pour IvyHeart, la dernière collection Ivy Park x Adidas.

Mention spéciale à la robe en velours peau de pêche rose bonbon qui se dote des trois bandes signature de l’équipementier le long des manches et des hanches, frappante, seyante, et confortable. Cette matière pilou pilou se trouve également sur une brassière et un ensemble de survêtement à trois bandes, porté par Beyoncé elle-même pour faire la promo de cette collection. Une combi-pantalon façon blazer cropped ultra-épaulé tire également son épingle du jeu de l’amour selon Ivy Park x Adidas.

Baptisé #IvyHeart, cette collection inclusive pleine de rouge, de rose, et de vinyle sera disponible à partir du 9 février 2022 sur le site d’Adidas, puis dans une sélection de points de vente à partir du 10 février.

Crédit photo de Une : Instagram de Beyoncé / Ivy Park.