Berlin : Netflix dévoile les personnages du spin-off de La Casa de Papel

Netflix a dévoilé une première bande-annonce édulcorée pour Berlin, la nouvelle série dérivée de La Casa de Papel.

Amour & Braquages. Sur Twitter, c’est avec cette formule aussi brève qu’efficace que Netflix a dévoilé les premières images de Berlin, le spin-off de La Casa de Papel. Pour l’occasion, la plateforme a préparé une présentation des cinq personnages qui animeront cette nouvelle série.

La bande-annonce de Berlín

Nouvelle plongée dans l’univers de La Casa de Papel

Après avoir dévoilé son remake coréen, Netflix continue de donner à boire et à manger aux fans de sa très réussie Casa de Papel. Les premières images de Berlin sont désormais disponibles : dans ce spin-off, l’intrigue est centrée autour de l’escroc élégant joué par Pedro Alonso.

Dans cette toute première bande-annonce de la série créée par Esther Martínez Lobato et Álex Pina, on découvre les cinq protagonistes dont on ne doute pas qu’ils formeront une équipe de choc. Tristán Ulloa incarne Damián, le confident de Berlin, Michelle Jenner est Keila, spécialiste de l’électronique, Begoña Vargas est Cameron, Julio Peña Fernández est Roi et Joel Sánchez se glisse dans la peau de Bruce.

Berlin comptera 8 épisodes et sortira en 2023. Cocorico : la production est en cours… à Paris !

À lire aussi : Quentin Dupieux : la bande-annonce de Fumer fait tousser est aussi délirante que son casting

Crédit de l’image à la Une : © Netflix