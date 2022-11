Babylon : après La La Land, une bande-annonce grandiose et épuisante pour le nouveau Damien Chazelle

Babylon, la fresque hollywoodienne du réalisateur de La La Land avec Brad Pitt et Margot Robbie a sa bande-annonce, et ça promet d’être haut en couleurs !

Explosif, démesuré, scandaleux. Voilà quelques-uns des termes que nous inspire le nouveau projet de Damien Chazelle, réalisateur de génie à qui l’on doit Whiplash et La La Land, deux films où l’énergie était déjà largement au rendez-vous.

Deux mois avant la sortie de Babylon en salles, Paramount a dévoilé une bande-annonce finale survoltée de cette grande fresque hollywoodienne.

La bande-annonce de Babylone

Le film le plus ambitieux de Damien Chazelle ?

Quelque part entre la folie du Le loup de Wall Street, l’opulence de Gatsby le magnifique, mais avec plus de drogue et d’alcool, le quatrième long-métrage de Damien Chazelle s’annonce comme un véritable trip où tous les excès sont permis. Situé à Los Angeles dans les années 1920, le film retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Le récit se situe au début d’Hollywood. C’est bientôt la fin du cinéma muet : l’une des industries les plus lucratives du monde voit le jour et suscite les ambitions les plus folles. Amateur de spectacles survoltés à l’énergie euphorisante, Damien Chazelle met en scène des personnages de réalisateurs, acteurs ou producteurs réels ou fictifs… dans cette grande épopée endiablée de plus de 3 heures !

Quoi de mieux pour l’incarner qu’une ribambelle de stars ? Babylon rassemble Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo ou encore Tobey Maguire. Rendez-vous en salles le 18 janvier 2023 pour le show !



© Paramount

À lire aussi : Pour être rentable, Avatar 2 doit faire aussi bien que Titanic

Crédit de l’image à la Une : © Paramount