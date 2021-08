Attaquez-les tous ! Le live Twitch sur Pokémon Unite, c’est à 16h aujourd’hui avec HanaChan

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire combattre un tout petit Pikachu contre un énorme Ronflex ? Personne ? Ah. Ben c’est possible grâce à Pokémon Unite, et on teste ça aujourd’hui en live à 16h avec HanaChan!

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivis (shame on you), la team Madmoizelle s’agrandit avec un tout nouveau crew de streaming fraîchement arrivé de Twitch. Trois fois plus de live, trois fois plus de fun !

Aujourd’hui, après le live légendaire avec Raumeuh le matin, on suit en live Hanachan de 16h à 18h pour continuer l’aventure Pokémon Unite.

Prenez part au combat, et gratuitement !

Pokémon Unite, c’est le petit nouveau de la célèbre licence sorti le 21 juillet dernier, dans lequel deux équipes de cinq Pokémon s’affrontent pour déterminer qui saura s’illustrer au combat et déployer les meilleures tactiques pour remporter le plus de points.

Pour les plus curieuses d’entre vous, la bande-annonce envoie clairement du lourd.

Le gros avantage : HanaChan joue avec vous (en même temps c’est un peu le principe des lives Twitch, vous me direz).

Pour se procurer le jeu, il est actuellement dispo juste ici sur Switch GRATUITEMENT et bientôt sur téléphone. Alors, on attends quoi pour se balancer des Pokéballs à la tronche ?