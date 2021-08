Chères vikings, rendez-vous au Valhalla avec Raumeuh ce jeudi à 9h sur Twitch !

Arrivé il y a une semaine dans le crew de streameurs et streameuses Madmoizelle, Raumeuh nous fait découvrir ce 5 août à 9h le tout nouveau jeu fraîchement sorti du Valhalla : Tribes of Midgard !

Madmoizelle a accueilli avec plaisir huit nouveaux talents dans son équipe de stream Twitch fin juillet 2021 — et Raumeuh, streamer spécialisé dans les talk-shows sur l’actualité mais aussi dans les jeux vidéo bien relous et énervants au possible, nous a fait l’honneur de rejoindre le crew !

C’est avec Tribes of Midgard qu’il réalise son tout premier live sur la chaîne.

Tribes of Midgard, LE nouveau jeu qui cartonne comme jamais

Mélangeant les principes du jeu de survie à ceux du jeu de rôle, Tribes of Midgard a très vite eu les faveurs du public et des streamers — 250.000 joueurs et joueuses en 6 jours. Ah ouais.

C’est bien beau que ce titre, sorti il y a à peine une semaine, ait battu des records d’audience… Mais c’est quoi au juste, comme jeu, demandez-vous ?

Tribes of Midgar nous plonge au coeur de la mythologie nordique en nous invitant à défendre un village contre des hordes de Helthings (des monstres tout dégueu) qui attaquent de nuit. La journée, les joueurs et joueuses doivent collaborer pour collecter un maximum de ressources et mettre en place les défenses afin de tenir le coup la nuit suivante. De quoi faire saliver les fans de Vikings.

Envie de tester le jeu ? La version PC est juste ici !

Sans plus attendre, on note ça dans son agenda : bien accueillir Raumeuh pour son premier live Madmoizelle sur un jeu qui envoie du pâté, ce 5 août dès 9h sur Twitch !