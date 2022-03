Arrêtons de dire « fausse couche », et 8 autres mesures concrètes à adopter d’urgence

La fausse-couche touche une grossesse sur quatre au premier trimestre. 200 000 femmes traversent cette épreuve chaque année en France. Une femme sur dix risque de subir un arrêt naturel de grossesse au cours de sa vie. Ces chiffres sont très importants et pourtant ce sujet reste tabou.

Un collectif de personnes, nommé « Fausse couche, vrai vécu », veut libérer la parole et faire en sorte que les arrêts naturels de grossesse mieux pris en charge. Elles viennent de publier une tribune dans Le Monde et une pétition que l’on peut signer.

C’est l’autrice Judith Aquien, qui est à l’origine de cette tribune, écrite par des spécialistes du sujet comme Fanny de Font-Réaulx, Sandra Lorenzo ou Mathilde Lemiesle. Elle avait signé le passionnant livre Trois mois sous silence.

Si l’on a pas vécu de fausse couche soi-même, on connaît forcément quelqu’un qui en a vécu une et même plusieurs.

Mais dans les discussions, dans les médias, le sujet est encore très tabou. Pourtant les conséquences sur les personnes qui les vivent peuvent être très difficiles à appréhender. Autant physiques que psychologiques, celles-ci se vivent souvent en silence, en secret.

Pour aider ces personnes, le collectif « Fausse couche, vrai vécu » propose huit mesures concrètes à mettre en place, relayées par Le Monde :

« 1. La mise en place d’une campagne nationale d’information multimédia sur les arrêts naturels de grossesse.

2. La mise en place d’un arrêt de travail 100 % rémunéré d’au moins trois jours pour les femmes ayant traversé un arrêt naturel de grossesse et leur conjoint ou conjointe (à l’instar de la Nouvelle-Zélande).

3. L’augmentation du budget consacré aux hôpitaux pour permettre une meilleure prise en charge des arrêts naturels de grossesse, première cause de consultation aux urgences gynécologiques. L’augmentation des effectifs et la création de lieux dédiés dans les maternités (en finir avec les auscultations à côté des salles de naissance avec des pleurs de bébés en bruit de fond).

4. La mise en place de formations pour les sages-femmes et gynécologues-obstétriciens, avec participation de patientes expertes (comme c’est le cas au Canada depuis trente ans), afin de permettre une meilleure prise en charge médicale des femmes qui viennent de subir un arrêt naturel de grossesse.

5. L’intégration aux programmes de SVT et dans les cours d’éducation à la sexualité, dès le collège, d’un enseignement sur les arrêts naturels de grossesse, leurs causes biologiques et leurs manifestations concrètes et corporelles.

6. La mise à disposition d’un livret sur les arrêts naturels de grossesse dans toutes les maternités, les centres de protection maternelle et infantile (PMI) et les cabinets de généralistes, de sages-femmes et de gynécologues, à destination des femmes, de leur conjoint ou conjointe, et de leurs proches. Livret comprenant des éléments explicatifs, mais aussi la mention d’associations, de groupes de parole, de psychologues spécialisés pouvant leur venir en aide.

7. Offrir la possibilité d’un suivi psychologique remboursé pour les femmes qui vivent un arrêt naturel de grossesse et leur conjoint ou conjointe, afin de les aider à traverser cet événement et à envisager sereinement une future grossesse.

8. La création d’un numéro vert, plate-forme d’écoute qui informe et oriente vers des dispositifs d’accompagnement et de prise en charge. »