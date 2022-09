Après sa démission, Julien Bayou se défend en dénonçant une instrumentalisation des violences sexistes et sexuelles

Quittant ses fonctions de Secrétaire national d’EELV, Julien Bayou s’est exprimé via son avocate ce lundi 26 septembre, laissant entendre que le calcul politique est à l’origine de l’affaire.

C’est une double démission dont a fait part Julien Bayou ce lundi 26 septembre : de ses fonctions de Secrétaire national d’Europe Écologie Les Verts, et de celles de Président du groupe écologiste à l’Assemblée nationale.

Il a évoqué dans un communiqué publié ce matin et adressé aux membres de son parti une situation « ubuesque » et « intenable » : « Le contexte délétère semble empêcher tout discernement, dans un moment où la société bascule et cherche le point d’équilibre pour cette si nécessaire révolution féministe », a-t-il déclaré, après avoir parlé de « Kafka à l’heure des réseaux sociaux »

Accusé de violences psychologiques envers une ex-conjointe, Julien Bayou s’était mis en retrait de la coprésidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, juste après les propos de la députée écologiste Sandrine Rousseau sur le plateau sur le plateau de l’émission C à vous la semaine dernière. Elle avait alors évoqué des « comportements de nature à briser la santé morale des femmes ».

Julien Bayou, victime d’une instrumentalisation des violences faites aux femmes ?

Par la voix de son avocate, Me Marie Dosé, qui a tenu une conférence de presse ce lundi 27 septembre dans l’après-midi, il a voulu clarifier certains faits, notamment qu’il avait « conscience de la fragilité psychologique » de son ex-compagne au moment de leur séparation en novembre 2021, une séparation qualifiée de « très douloureuse ».

Son avocate a en outre ajouté que le comportement de la femme qui accuse Julien Bayou de violences psychologiques avait été « pour le moins fluctuant » à la suite de la rupture, évoquant du « chantage », et « des menaces », mais aussi des « moments plus apaisés ».

Elle avait alors saisi à la cellule de signalement dédiée aux violences sexistes et sexuelles d’EELV. À ce jour, Julien Bayou affirme ne pas avoir été entendu par ce conseil.

Son avocate affirme qu’il constate là une « instrumentalisation du juste combat contre les violences sexuelles et sexistes à des fins politiques »

Insistant sur le fait que le Congrès des écologistes – au cours duquel le secrétariat national doit être renouvelé – aura lieu dans quelques mois, l’avocate de Julien Bayou a ajouté devant les journalistes présents que « l’ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades. »

Une manière de sous-entendre que ces accusations à l’encontre de Julien Bayou tombent à pic et ne seraient qu’un calcul politique pour évincer la concurrence et placer du sang neuf à la tête d’EELV, mais aussi un tacle à peine déguisé à Sandrine Rousseau, par qui l’affaire a refait surface ces derniers jours.

Crédit photo : Greenbox, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons