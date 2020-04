Pourquoi le confinement est LOIN de tuer les applis de rencontre

Si tu es une adepte du swipe frénétique, l’annonce du confinement a dû être difficile à encaisser. Ou peut-être, au contraire, que les récents événements ont augmenté ton utilisation des applis de rencontre !

Cette madmoiZelle raconte ainsi comment la situation actuelle l’a réconciliée avec Tinder : mal à l’aise avec l’idée de rencontrer des inconnus, elle adore cependant flirter avec ses matches, et dispose d’une excuse imparable pour ne pas aller boire des coups avec eux !

Au final, il semblerait que, loin de faire tomber les applis de rencontre dans les limbes de l’oubli, le confinement ait pour effet de faire exploser le nombre de swipes ! (une façon comme une autre de gérer ses frustrations sexuelles et de préparer l’après, me diras-tu)

La reine des applis – j’ai nommé Tinder – a dévoilé dans un communiqué de presse des chiffres impressionnants : l’appli a enregistré son record absolu de swipes dimanche 29 mars, avec un total de 3 milliards pour la journée.

En France, les conversations quotidiennes sur Tinder ont augmenté de 23% en moyenne depuis le début du confinement.

D’autres plateformes de rencontres enregistrent également une hausse de fréquentation. Selon Les Numériques, Happn a enregistré une baisse de son utilisation au moment des annonces du gouvernement, mais ça n’a pas duré ! Le PDG de l’entreprise Didier Rappaport rapporte :

Depuis, la fréquentation est à la hausse par rapport à d’habitude.

Alors que tu dois rester chez toi, tu t’es peut-être demandé quel était l’intérêt d’utiliser des applis de « rencontre » en ce moment… Eh bien figure-toi que pour surmonter cette difficulté, les applis ont mis en place des stratégies !

Plusieurs d’entre elles ont ainsi étendu leurs fonctionnalités. Tinder a par exemple rendu gratuite sa fonction « Passeport », qui permet de parler à des personnes partout dans le monde.

Tinder Passport: Now free for everyone through April 30th with the latest version of the Tinder app. Because social distancing doesn’t have to mean disconnecting. pic.twitter.com/ibyEpkwcFL

— Tinder (@Tinder) March 31, 2020