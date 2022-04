Amour, sang et jazz : la série Entretien avec un vampire s’annonce délicieusement sombre

Inspiré du roman d’Anne Rice, Entretien avec un vampire relate la relation tumultueuse entre deux hommes suceurs de sang. Après le film de 1994, dès l’automne 2022, place à la série !

Les vampires seront bientôt de retour parmi nous… En 2020, Paramount et sa chaine AMC ont racheté les droits de The Vampire Chronicles et Lives of the Mayfair Witches d’Anne Rice. Dès 2016, l’autrice américaine annonçait vouloir adapter en série, son oeuvre, Entretien avec un vampire.

Décédée en décembre 2021, Anne Rice sera tout de même créditée à la production de la série, puisqu’elle y a participé avant de décéder. Toutefois, nous ignorons clairement son implication dans les nouveaux choix éditoriaux de cette nouveauté à paraitre probablement à l’automne 2022.

Tout ce qu’on sait sur la série Entretien avec un vampire

La série comportera huit épisodes, écrits par le scénariste Rolin Jones, notamment showrunner pour la série Perry Mason. Le réalisateur Alain Taylor signe les deux premiers épisodes dont le tournage a démarré en décembre 2021 à la Nouvelle-Orléans — la ville qui sert de cadre à une bonne partie de l’histoire originale.

L’intrigue de la série reprendra dans les grandes lignes le récit d’Anne Rice : on suivra le destin de trois vampires, deux hommes et une femme.

L’histoire originale débute à la fin du 18e siècle au coeur de la Nouvelle-Orléans, où Louis de Pointe du lac possède une plantation d’indigotiers rentables. Puis il rencontre un vampire enchanteur, Lestat de Lioncourt, qui lui offre l’immortalité. Tous deux se cloîtrent pour l’éternité dans une romance angoissante, bousculée par des problèmes de communication et d’intimité.

Dans le teaser de cette nouvelle série, publié la semaine dernière, ou encore par les premières images officielles divulguées, l’intrigue de la série semble se dérouler plus récemment à l’ère du jazz, dans les années 1920-1930. Plusieurs hypothèses s’offrent à notre interprétation : soit Louis devient un vampire plus tard, soit l’intrigue explore cette partie de leur histoire par opposition aux siècles précédents.

Toujours est-il qu’à bien des égards, l’âge d’or du jazz est beaucoup plus « vendeur » : la bande-son est entraînante et les costumes sont ravissants. Aussi, depuis la sortie du livre en 1976, notre monde a bien changé ; certains thèmes abordés par Anne Rice, comme l’esclavage ou l’homosexualité, seront peut-être traités différemment.

Qui jouera dans la série Entretien avec un vampire ?

Le personnage de Louis de Pointe du Lac, beau et triste, qui rendra Lestat éternellement accro, sera interprété par Jacob Anderson, connu pour jouer Grey Worm dans Game of Thrones.

Sam Reid, acteur australien encore méconnu, jouera le rôle de Lestat de Lioncourt, un vampire d’origine française, mystérieux, à l’humour noir prononcé. Lestat ressent tous les sentiments avec intensité tels l’amour et la haine, mais ne révèle rien à ceux qui l’entourent. Il croit que l’humanité de Louis va lui permettre d’accéder à une nouvelle ère.

© AMC Plus

Bailey Bass, qui jouera aussi dans Avatar 2 et 3, incarnera le personnage de l’enfant vampire, Claudia. C’est Lestat qui trouve Claudia, orpheline, et qui décide de la transformer en vampire afin que Louis reste avec lui, et que tous trois soient une vraie famille…

Éric Bogosian, acteur dans New York section criminelle, interprétera Daniel Molloy, qui est seulement appelé le « garçon » dans le roman de Rice. Il y a un vrai parti pris du scénario de transformer le « garçon » en un homme de presque soixante-dix ans.

Certainement, la nostalgie sera au rendez-vous, et nous aurions une pensée pour l’adaptation cinématographique de 1994, réalisée par Neil Jordan, qui réunissait Tom Cruise dans le rôle de Lestat, aux côtés de Brad Pitt et Kristen Dunst. Comme dirait Lestat: « Ne sois pas effrayé, je vais te donner le choix que je n’ai jamais eu »…

Sortie prévue à l’automne 2022 pour la série !

Image en Une : © AMC Plus