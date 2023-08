10 questions à poser à une assistante maternelle pendant l’entretien

Vous souhaitez confier votre enfant à une assistante maternelle à la rentrée ? Voici quelques questions à lui poser lors de son entretien d’embauche.

Votre petit lardon tout neuf doit être gardé à la rentrée. Faute de place en crèche ou bien par choix personnel, vous avez décidé de le confier à une assistante maternelle agréée. Vous voici donc future employeuse ! Mais quelles sont les questions que vous devez poser à celle (oui, 99 % des postes d’assistantes maternelles sont occupés par des femmes) qui va s’occuper de votre précieux héritier ? On vous a fait une petite check-liste.

Les 10 questions à poser à une assistante maternelle avant de l’embaucher

Elle va garder votre enfant toute la journée, pendant des mois, voire des années. Autant poser toutes les questions possibles pour être certaine qu’elle est celle qui pourra bien s’occuper de celui qui vous pompe tout votre livret A. Mais on demande quoi, en entretien d’embauche ? Qu’est-ce qu’on pose, comme genre de questions ?

La première chose à savoir, c’est qu’il est mieux que cet entretien se déroule au domicile de celle que vous avez sélectionnée, afin de voir l’environnement dans lequel va évaluer votre enfant. En un coup d’œil, vous pouvez déjà voir si l’endroit est propre, conforme aux règles de sécurité, et découvrir le type d’installation, spécialement pour les bébés et petits enfants, qu’elle possède. Bien sûr, n’hésitez pas à débarquer avec votre enfant, ça plongera tout le monde dans le bain directement (et vous pourrez observer les comportements de l’assistante maternelle et de votre enfant, et voir si le courant passe entre eux).

Ensuite, voici une liste de quelques questions à poser (et à adapter en fonction de la candidate), en plus des questions concernant ses horaires, ses tarifs et les dates de ses vacances :

Depuis combien de temps fait-elle ce métier ? Pourquoi avoir choisi cette voie ? Pourquoi a-t-elle une place disponible pour votre enfant ? A-t-elle des références de parents à vous communiquer ? Quelle est sa situation personnelle ? Qui sont les personnes susceptibles d’être chez elle au moment où les enfants sont là ? Son compagnon ? Ses propres enfants ? Combien d’enfants garde-t-elle en même temps ? Pourquoi ce nombre-là ? Que prévoit-elle comme activités pour les enfants ? Est-ce qu’elle les promène régulièrement ? À quelle fréquence ? Pour faire quoi ? Est-ce qu’elle fréquente un relai d’assistantes maternelles ? Quel est le protocole qu’elle met en place en cas d’enfant malade ? Peut-elle l’accueillir ? Lui donner des médicaments ? Devez-vous apporter le repas de votre enfant, ou bien est-ce qu’elle préfère s’en charger ? Quels sont ses principes éducatifs ? Que fait-elle lorsqu’un des enfants qu’elle garde en mord un autre, ou qu’il se roule par terre en criant ? Quelles sont ses idées pour éveiller et stimuler les enfants ? Est-elle formée aux gestes de premiers secours ? De quel matériel a-t-elle besoin ? Que faut-il que vous ameniez en plus ?

Choisir son assistante maternelle : du feeling, mais pas que

Cette liste est à compléter en fonction de vos ressentis, de vos angoisses personnelles, et en vous adaptant à la personne que vous avez en face de vous. N’oubliez pas qu’être assistante maternelle est un métier difficile, mais que la personne que vous recrutez est supposée aimer son travail, et vous le faire ressentir. Oui parce qu’en dehors de tout ça, ce qui compte lorsque l’on choisit une personne qui va s’occuper de celui que l’on aime le plus au monde, c’est le feeling.

Si celle que vous rencontrez coche toutes les cases, mais que vous n’arrivez pas à vous sentir rassurée, posez-vous les bonnes questions : est-ce que je ne lui fais pas confiance à cause d’un détail que j’ai vu/entendu et qui me chiffonne ? Si c’est le cas, vous pouvez lui en parler. La communication, comme c’est souvent le cas partout, est la clé.

Est-ce que vous ne vous sentez pas à l’aise parce que la personne ne partage pas vos valeurs éducatives ? Vous pouvez chercher quelqu’un d’autre. Vous ne ressortez pas de cet entretien en ayant des paillettes de confiance dans les yeux, alors que sur le papier, tout est OK ? Peut-être que vous n’êtes pas prête à faire garder votre enfant, ou peut-être que ce mode de garde n’est pas fait pour vous. Réfléchissez à vos options, à votre configuration familiale, étudiez les choix qui s’offrent à vous, et essayez de laisser un peu de temps passer (pas trop non plus, sinon la place sera prise par quelqu’un d’autre) avant de donner votre décision, afin d’y voir plus clair. Comme on le sait, la nuit porte conseil, et vous arriverez sûrement à y voir plus clair à tête reposée.

