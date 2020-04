Allô, j’existe ? Le super projet sur l’adolescence qui a besoin de toi !

View this post on Instagram

🌈✨ HELLOOOO ✨🌈 . Nous, c’est Léa et Calypso, deux étudiantes, l’une en communication et l’autre en graphic design. Une équipe de choc. On s’est rencontrées pendant nos études, dans le trou perdu qu’est Tarbes. . 🌊 Léa, c’est la meuf qui pleure souvent (parfois trop, #hypersensibilité), la bonne pote qui paye son appart pas une soirée mais une année (et les courses aussi). Bref vous avez compris, elle a pas le coeur sur la main, mais son coeur c’est sa main. ✏️ Calypso, c’est aussi un coeur d’artichaut, faut pas croire. Mais c’est aussi une meuf hilarante, inspirante, hyper créative, une bonne grosse gameuse et souvent mal comprise par les gens qui connaissent pas le second degré. . Après avoir passé deux ans en coloc improvisée #colocatchoin, on s’est lancées dans ce projet fou. Avec ce livre, on voulait entreprendre et agir sur des sujets qui nous touchent personnellement. . Pour nous ce projet, c’est plus qu’un livre. Ça marque l’accomplissement d’une envie de partager nos expériences, nos pensées et ce que nous devons traverser chaque jours. . . XOXO, Léa et Caly 👁✨🌈 . #allôjexiste #lancement #féminisme