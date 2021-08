Alerte coup de vieux : que devient le casting de Sous le soleil ?

Série française star des années 1990 et 2000, Sous le soleil a toujours autant d’adeptes, plus de dix ans après sa dernière saison. Mais au fait, que sont devenus les actrices et acteurs principaux ? Toujours à squatter la plage de Saint Trop ?

Si vous aussi vous vous êtes toujours demandé comment les personnages de Sous le soleil pouvaient se payer des baraques dignes d’un magazine Maison & Jardin avec une folle vue sur mer OÙ QU’ILS SOIENT, tout en ayant un salaire de serveuse ou de chanteuse de bal musette, cet article est pour vous.

Vous qui avez passé des heures entières, affalée sur votre canap, la zappette collée dans votre main molle, tout en vous endormant un-peu-mais-pas-trop devant TF1, vous êtes les bienvenues.

Vous, qui n’avez peut-être jamais regardé la série jusqu’à sa fin en 2008, mais qui savez quand même avec qui Laure se marie ou ce qu’est devenue sa fille adoptive, vous êtes au bon endroit.

Alors par contre, je vous préviens tout de suite de plusieurs choses :

Je n’ai jamais vraiment regardé la série, à part quelques épisodes par-ci, par là. Mais j’écris cet article sous la menace d’une rédaction tout entière , rédaction bien trop accro aux séries télévisées françaises, soit dit en passant. (Je blague hein, personne ne me met de couteau sous la gorge, on est en télétravail, ce n’est pas possible techniquement)

Maintenant que ça, c’est dit, hop, générique !

Oui, vous avez bien entendu, Pascal Obispo, de sa voix suave et énervante ,nous chante le génétique le plus entêtant de France, ça commence bien.

Qu’est devenue Bénédicte Delmas (Laure Olivier dans Sous le soleil) ?

Laure, c’était un peu la gentille de la bande. Médecin, elle travaillait dans une clinique de Saint-Trop, ce qui lui permettait d’avoir un train de vie confortable et d’élever deux enfants, finger in the nose.

Bénédicte Delamas, son interprète, a poursuivi sa carrière loin des salles d’opération et des villas de magazines (et de la Méditerranée). On a pu la voir dans de nombreuses productions françaises comme Une Fille dans l’Azur, Largo Winch, Navarro, Alex Santana, Léa Parker, Jeff et Léo, flics et jumeaux.

Mais sa carrière ne s’arrête pas là : après avoir été maitresse-nageuse et Miss Côte Basque, elle est aujourd’hui passée de l’autre côté de la caméra en réalisant des courts métrages comme Mafia lose, mais elle est aussi devenue la réalisatrice d’une autre série française bien connue : Plus belle la vie.

Elle a aussi réalisé d’autres productions, comme des épisodes d’Enquêtes réservées, de Section de Recherches et de Tandem.

Côté vie perso, elle est mariée à Toma De Matteis, le directeur artistique de Plus belle la vie, et a une petite fille prénommée Lou-Anne, née en 2006.

Qu’est devenue Adeline Blondieau ( Caroline Drancourt dans Sous le soleil) ?

Caro, c’était la bonne copine un peu rebelle. À la base chanteuse et fan de chevaux, elle finit avocate (en moins d’une saison, je veux bien savoir comment elle a fait) et s’en prend plein la tronche pendant toute la série, entre coups du sort et brisage de cœur.

Elle meurt même à la fin (parait-il), mais revient quand même dans la suite du show intitulée Sous le soleil de Saint-Tropez. Comme quoi, tout est possible sous le soleil du Sud (phrase à prononcer avé l’accent).

Dans la vraie vie, Adeleine Blondieau est davantage connue pour sa vie personnelle que professionnelle. Ex-femme de Johnny Hallyday qu’elle avait épousé à 19 ans, elle l’avait également accusé, plusieurs années après leur divorce, de l’avoir violée quand elle avait 14-15 ans. Le chanteur, qu’elle avait connu, car il était un ami de son père, n’avait pas été emmerdé par la justice puisque les faits étaient prescrits.

Côté carrière, après avoir joué dans quelques séries comme Femmes de loi et Section de recherches, elle s’est aussi essayée comme scénariste de bande dessinée avec Angéline et Les Pochitos.

Elle a aussi tenté de se lancer en politique en se présentant en 2014 sous l’étiquette UMP à Colombes, avant de se retirer finalement. Ah puis elle a aussi eu un passage remarqué dans l’émission de télé-réalité La ferme des célébrités.

Mère de deux enfants, elle a apparemment abandonné définitivement les caméras et aurait ouvert un cabinet de sophrologie.

Qu’est devenue Tonya Kinzinger ( Jessica Lowry dans Sous le soleil) ?

Jeune Américaine fraichement débarquée à Saint-Tropez, Jessica Lowry a fait tous les boulots qui étaient dispo dans le scénario. D’abord danseuse, puis serveuse, animatrice radio, tout en finissant maire de la ville (y a quoi ?), elle se marie trois fois, sans sourciller. Une vraie hyperactive !

Quant à Tonya Kinzinger, son interprète, elle ne semble pas si éloignée du caractère de son personnage, puisqu’elle aussi ne semble jamais s’arrêter.

En parallèle du tournage de Sous le soleil, ou après la fin de la série, on l’a retrouvé dans Largo Winch, Amour, Gloire et Beauté, L’été où tout a basculé, Camping Paradis, ou encore Un si grand soleil, une nouvelle série toujours en cours de production.

Elle s’est aussi essayée au théâtre dans des pièces comme Veuve à tout prix ! de Franck Kenny et Maxime Lepelletier, Les Acteurs sont fatigués d’Éric Assous ou encore Le Président, sa femme et moi, une comédie de Bernard Uzan.

Enfin, elle a également participé à Danse avec les Stars où elle a terminé 5e de la compétition, et a aussi co-animé la saison 9 de Star Academy sur NRJ 12.

Côté vie perso, on sait qu’elle a un fils, Sacha, né en 2003, et c’est à peu près tout, peu d’infos circulent.

Qu’est devenue Christine Lehmer ( Valentine Dulac dans Sous le soleil) ?

Ah, Valentine, celle qui n’était pas la plus aimée (c’est peu dire). Elle a débarqué dans la série en draguant le mec de l’époque de Laure, ce qui n’a pas franchement aidé à sa réputation de bonne copine. Considérée comme la pire des pestes par à peu près 90% des personnages, elle n’a pas eu le meilleur des rôles.

Mais ça ne l’a pas empêchée de squatter la série pendant de longs (très longs) épisodes ! Son personnage est même revenu dans la suite de la série, la fameuse Sous le soleil de Saint-Tropez (oui, ils ne sont pas foulés pour le nom, on est d’accord).

Et dans la vraie vie, que fait donc Christine Lehmer ? On a pu la voir dans quelques productions françaises, comme Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin, Plus Belle la Vie, Sœur Thérèse.com ou encore Section de recherches, mais aussi au théâtre dans la pièce Ma belle-mère et moi neuf mois après.

Côté vie privée, c’est le silence radio.

Qu’est devenu David Brecourt ( Baptiste Mondino dans Sous le soleil) ?

Atout beau gosse de la série, Baptiste bossait avec Laure dans la fameuse clinique du Golf. D’abord pédiatre puis carrément directeur de la clinique et enfin homme politique (pourquoi pas hein, on est plus à ça près), il a aussi été marié à Jessica, celle qui était chanteuse, animatrice et maire de la ville (vous suivez toujours ?) Quels destins dites donc !

Dans la vraie vie, loin des villas de luxe et des dramas, David Brecourt a continué sa carrière à la télévision avec des participations dans des séries comme Diane, femme flic, Julie Lescaut et Sœur Thérèse.com.

Il a également joué dans des films comme Le Jeu de la vérité et Nos plus belles vacances de Philippe Lellouche, mais a aussi foulé les planches du théâtre en jouant régulièrement avec la troupe Lellouche/Vadim/Demouy.

Dans sa vie personnelle, il est le père de quatre enfants et serait en couple avec la comédienne Alexandra Sarramona, avec qui il partage l’affiche dans la pièce Garde alternée.

Qu’est devenu Roméo Sarfati ( Louis Lacroix dans Sous le soleil) ?

Petit rebelle de la bande, Louis était amoureux de Caroline, qui était, elle aussi, un peu la sanguine du groupe. Bah tiens, ils s’étaient bien trouvés ces deux-là. Louis était aussi le fils adoptif de Claude Lacroix, le policier de Saint-Tropez.

Ce qu’on peut dire, c’est que Roméo Sarfati a eu un bout de carrière sympathique, puisqu’il aura décroché un rôle dans La vérité si je mens ainsi que dans la série Une famille formidable aux côtés d’Anny Duperey, sur TF1. Plus récemment, on a pu le retrouver dans Balthazar de Frédéric Berthe.

Il s’est même lancé dans la musique, en sortant deux singles de rap, sous le pseudonyme LapAche.

Dans sa vie perso, il est le père de deux enfants, nés en 2007 et 2012.

Qu’est devenu Gregory Fitoussi (Benjamin Loset dans Sous le soleil) ?

Le petit dernier pour la fin, mais aussi le préféré de Marine Normand, ma boss (oui, je balance, keskya).

Benjamin était (aussi) le compagnon de Laure dans la série. Bon, il a aussi été avec Jessica et Valentine, mais que voulez-vous, on est dans Sous le soleil, tout arrive.

La carrière professionnelle de Gregory Fitoussi est celle qui est la plus remarquable, par rapport au reste du casting. En effet, ce bon vieux Greg a eu de nombreux rôles qui ont un peu marqué les esprits, dans des séries comme Mr Selfridge, Engrenages ou encore Les Hommes de l’ombre.

Côté films, il n’est pas en reste, puisqu’on a pu le voir dans World War Z aux côtés de Brad Pitt (rien que ça) et G.I. Joe : Le Réveil du Cobra.

Il a également reçu le prix du meilleur acteur pour Hostile lors du New York City Horror Film Festival de 2017, et a été fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2020. Bien joué !

Côté perso, il serait en couple avec la chanteuse Élodie Frégé.

Et les autres acteurs et actrices de Sous le Soleil, ils deviennent quoi ?

Comme je vous le disais au début, je ne peux pas raconter le destin de tous ceux qui ont joué dans cette fameuse série française. Mais on va quand même faire un petit debrief :

Avy Marciano alias Samuel Devos , a rejoint le casting de Plus Belle la Vie.

alias , a rejoint le casting de Plus Belle la Vie. Stéphane Slima alias Alain Dulac , a succombé à un AVC en 2012.

alias , a succombé à un AVC en 2012. Marie-Christine Adam alias Blandine Olivier , a joué dans des séries comme Les invincibles et Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi des films tels que Hors de prix ou Neuilly sa mère.

alias , a joué dans des séries comme Les invincibles et Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi des films tels que Hors de prix ou Neuilly sa mère. Mylène Japanoï alias Laeticia Valanski a joué dans de gros succès comme Les rivières pourpres, 36 Quai des Orfèvres , Martyrs , Gainsbourg (vie héroïque) ou encore Laurence Anyways. Elle a été également égérie Dior pour l’Asie.

alias a joué dans de gros succès comme Les rivières pourpres, , , ou encore Elle a été également pour l’Asie. Delfine Rouffillac alias Clara Olivier a été le personnage principal du spin-off Sous le Soleil de Saint-Tropez.

alias a été le personnage principal du spin-off Sous le Soleil de Saint-Tropez. Mallaury Nataf alias Sandra Robert a pas mal galéré. Elle s’est retrouvée à la rue, s’est vue retirer la garde de ses mômes, mais serait aujourd’hui sortie d’affaire. Elle est actuellement au casting de la série Les Mystères de l’amour.

Alors, qui a envie de poser ses orteils sur le sable de la plage de Saint-Trop ?

