600 usines à l’arrêt, 3 mort·e·s… La grève des ouvrier·e·s textile au Bangladesh s’intensifie

Depuis le 30 octobre, une grève monumentale paralyse l’industrie textile bangladaise, deuxième exportatrice de vêtements au monde, car ses ouvrier·e·s réclament un triplement de leur salaire, pour passer de 70 à 190 €. Une augmentation à 104 € a été obtenue, mais reste insuffisante aux yeux des syndicats.

Au Bangladesh, depuis le 30 octobre 2023, près de 600 usines ont été mises à l’arrêt par la grève des ouvrier·e·s textile, pour réclamer le triplement de leur salaire, actuellement autour de 70 € par mois. Les forces de l’ordre ont violemment réprimé ce mouvement populaire, si bien que trois personnes y ont trouvé la mort.

Une augmentation de 70 à 104 € de salaire minimum jugée insuffisante

Sous la pression de la fédération des travailleurs de l’industrie et de l’habillement du pays, le comité du salaire minimum du secteur a fini par annoncer le 7 novembre une augmentation du salaire de base de 56,25 %. Soit 104 €, à partir de décembre, rapporte le Novethic, s’appuyant notamment sur l’AFP. Cela reste insuffisant aux yeux des syndicats, qui s’inquiètent de ne pas pouvoir manifester encore longtemps faute d’économies.

Le média spécialisé dans la finance durable et l’économie socialement responsable cite une étude de l’association Transform Trade et l’université d’Aberdeen (Écosse). Celle-ci démontre que 70 % des grandes s’approvisionnant au Bangladesh ont conservé avec plusieurs fournisseurs les mêmes prix d’achat qu’au début de la pandémie. Pourtant, du côté de l’Occident, on a bien observé une hausse des prix, qu’on ne peut pas seulement mettre sur le dos de l’inflation. Autrement dit, les marques se font probablement une marge encore plus importante depuis. H&M, Gap, Next, Primark et Zara comptent parmi les entreprises ayant eu des « pratiques injustes » envers leurs fournisseurs, d’après cette enquête édifiante.

Au Bangladesh, l’industrie textile représente 3 500 usines qui emploient quatre millions de travailleurs, dont majoritairement des femmes. Ce secteur contribue à 85 % de la valeur des exportations annuelles. C’est le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine, rappelle le média Vert, qui donne notamment la parole à l’experte Catherine Dauriac, présidente de l’association Fashion Revolution France. Outre le faible salaire de 70 € qui devrait donc être augmenté à 104 €, l’exploitation va bien plus loin d’après elle : « Tous subissent – et surtout les femmes -, du harcèlement moral et physique sur une base de 16 heures de travail quotidien, avec une cadence de folie. »