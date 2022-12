5 calendriers de l’après beauté pour prolonger la magie de Noël même après le 25

On connait tous le calendrier de l’Avent. Mais savez-vous qu’il existe également un calendrier de l’après ? En voici 5 à ne pas manquer !

Que se passe-t-il une fois que toutes les cases de votre calendrier de l’avent ont été ouvertes ? Eh bien, il existe un calendrier de l’après pour prolonger le plaisir du 25 au 31 décembre. Le but ? Finir l’année avec toujours plus de surprises beauté et de cadeaux à ouvrir jour après jour. Mais quels sont les plus beaux calendriers de l’après beauté du moment ? On vous guide.

Les calendriers de l’Après beauté de 2022

Calendrier de l’après de Sephora

Minimaliste, le calendrier de l’après Sephora dispose pourtant de tout ce qu’il vous faut pour vous constituer une routine beauté ponctuée de bons basiques. Gel fixateur pour les sourcils, blush, anticernes, gloss, mascara, pinceau ou encore brume fixatrice… Le géant français a rassemblé le meilleur de la beauté dans les 7 cases de son calendrier de l’après.

Calendrier de l’après – Sephora – 59€

Les grands points du calendrier de l’après Sephora en résumé :

Il contient des produits essentiels (anticernes, blush, pinceau, gel à sourcils) dont tout le monde peut avoir besoin.

Pour qui le calendrier de l’après Sephora est-il fait ?

Pour toutes les personnes qui ont besoin de tester de nouveaux produits (de qualité) tout en se constituant une routine make up basée sur les essentiels.

Calendrier de l’après de Marionnaud

Dans son calendrier de l’après, Marionnaud a sélectionné avec soin tous les éléments dont vous pourriez avoir besoin pour préparer votre look de nouvel an. Au programme : un rouge à lèvres satiné, un crayon khôl ultra-crémeux, une palette de teint, une ombre à paupières liquide, un chouchou en velours, un pinceau blush biseauté et.. Last but not least : un bracelet.

Calendrier de l’après – Marionnaud – 18,99€

Les grands points du calendrier de l’après Marionnaud en résumé

La pluralité de sa sélection beauté.

Son prix très attractif.

Pour qui le calendrier de l’après Marionnaud est-il fait ?

Pour celles qui cherchent à se créer un look complet sans avoir à débourser une fortune pour obtenir le résultat qu’elles souhaitent.

Calendrier de l’après de Mademoiselle bio

Si vous êtes une passionnée de beauté clean et bio, ce calendrier de l’après est pour vous ! Hyper complet, il est garni de 5 produits en taille vente et de 2 en formats voyage. Tous, hyper pointus, évidemment. Quant à son prix, il est de 49€ pour une valeur réelle de 119€.

Calendrier de l’après – Mademoiselle bio – 49€

Les grands points du calendrier de l’après Mademoiselle Bio en résumé

Des produits très pointus triés sur le volet parmi les meilleures marques du moment.

Un rapport qualité/prix excellent.

Pour qui le calendrier de l’après Mademoiselle Bio est-il fait ?

Pour toutes celles qui aiment choisir avec soin les produits qui composent leur routine.

Calendrier de l’après des Cinq Mondes

Baptisé Calendrier des Constellations, le calendrier de l’après des Cinq Mondes renferme une sélection de soins pour le visage et le corps qui ont fait la réputation de la marque au fil du temps.

Élaboré en partenariat avec la griffe de bijoux Hipanema, ce coffret comprend un bracelet en laiton plaqué or 18 carats et perles d’onyx, une lotion phyto-peeling, un baume à double usage (nettoyant et démaquillant), une crème confort SOS, une douche exfoliante à la papaye et un baume corps non gras aux trois huiles. Mais ça n’est pas tout ! Un sérum visage à l’action anti-âge, une crème anti-âge ainsi qu’un contour des yeux et hydratant pour les lèvres sont ajoutés pour encore plus de kiff.

Calendrier de l’après – Cinq Mondes – 70€

Les grands points du calendrier de l’après les Cinq Mondes en résumé

Le bracelet Hipanema en laiton plaqué or 18 carats et perles d’onyx qui complète la (longue) liste de soins de ce calendrier de l’après.

Les soins iconiques qui ont fait la réputation de la marque.

Pour qui le calendrier de l’après les Cinq Mondes est-il fait ?

Pour celles et ceux qui aiment les produits de la marque Cinq Mondes ou qui ont envie de découvrir leurs soins iconiques.

Calendrier de l’après d’Yves Rocher

Dans un joli écrin construit en origami, se cachent le meilleur des produits pour le teint, les yeux, la bouche et les ongles d’Yves Rocher. Une sélection, qui comprend également quelques exclusivités afin de continuer à vous surprendre pendant les 7 derniers jours de l’année… Le tout, à 24,99€ pour une valeur réelle de 73.90€.

Calendrier de l’après – Yves Rocher – 24,99€

Les grands points du calendrier de l’après Yves Rocher en résumé

Un joli écrin en origami.

Une sélection de produits iconiques.

Contient des produits pour le teint, lèvres, yeux et ongles.

Pour qui le calendrier de l’après Yves Rocher est-il fait ?

Pour toutes les personnes qui veulent tester les produits de maquillage incontournables d’Yves Rocher sans avoir à débourser 73.90€.

