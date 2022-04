3 recettes HelloFresh prêtes en 30 min, c’est le challenge que j’ai relevé pour vous (trop dure ma vie)

Je me suis dévouée pour une tâche ô combien pénible (faux) tester des recettes typiques de trois endroits du globe et réalisables en 25 minutes.

Il y a quelques mois je testais HelloFresh pour la première fois, et aujourd’hui je réitère l’expérience pour n’essayer que des recettes faisables en moins d’une demie heure. Parce que vous raconter mon expérience c’est bien, mais si elle peut vous être utile, c’est mieux.

Alors si vous faites partie de celles qui rentrent chez elles en ayant la flemme de se préparer à manger, cet article est pour vous. Mais avant ça, une piqûre de rappel s’impose.

Voici le concept simplissime de HelloFresh : une fois connectée sur le site et/ou l’application, vous indiquez pour combien de personnes vous souhaitez préparer à manger et combien de fois. Ensuite vous sélectionnez les recettes qui vous attirent le plus en fonction de votre régime alimentaire et de vos goûts. Vous n’avez plus qu’à attendre votre colis fraîcheur et vous mettre à l’ouvrage.

Aujourd’hui focus sur des recettes du monde, qui nous transporteront aux États-Unis, sur les plages de la Méditerranée, et dans les contrées thaïlandaises.

Salade thaï au émincés végétariens avec des cacahuètes & de la coriandre

J’adore les nouilles Udon, et elles ne se trouvent pas si facilement dans le commerce, donc je suis immédiatement attirée par cette recette en premier. Comme lors du premier essai, mon copain se prête au jeu et se lance avec joie dans la cuisine. Nous avions une lassitude en ce moment côté nourriture, et tendance à davantage commander en livraison, alors cette commande HelloFresh est la bienvenue. Elle nous redonne littéralement envie de cuisiner !

L’avantage avec ces préparations dîtes « Rapido », au-delà de leur simplicité, c’est qu’elles sont belles à regarder à la fin et surtout qu’elles sont inratables. De quoi regonfler son égo et se prendre pour une cheffe cuisto en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

Les ingrédients sont bons et de bonne qualité. Les légumes sont frais et cultivés en France, et j’ai un petit coup de coeur pour cet émincé végétarien, qui imite le goût et la texture de la viande à la perfection.

Tuna melt : sandwich américain thon & cheddar avec un coleslaw & une salade fraîche

Je ne suis pas une adepte des sandwichs d’ordinaire, mais je me laisse tenter par cette recette qui entre dans la catégorie « Rapido » et « Familiale ». Des trois recettes, c’est vraiment la plus accessible, en terme de faisabilité et de goût. Vous pourrez très bien la reproduire pour faire plaisir à des enfants sans problème.

Il s’agit de saveurs qui viennent tout droit d’outre-Atlantique : le cheddar, le coleslaw, la salade de thon, le pain de mie… Bref avec cette préparation, vous serez à ça de vous imaginer prendre un déjeuner sur le pouce en plein Manhattan en bonne New-Yorkaise.

Figurez-vous que ce sont les femmes qui ont remis le thon au goût du jour. Au début du 20ème siècle elles commencent à entrer sur le marché du travail, et pour leurs collations ils leurs faut quelques choses de facile à emporter. Pour ne pas gâcher, les restes de la veille se retrouvent entre deux tranches de pain de mie, et le thon est très facile à manipuler puisqu’il suffit d’ouvrir une boîte. Boom ! Le tuna melt est né, et il n’est pas prêt de disparaître de la gastronomie américaine.

La version HelloFresh et quelque peu européanisée, vous ne trouverez ni moutarde, ni cornichon dans la salade de thon, mais personnellement ça ne m’a pas manqué et c’était délicieux !

Risotto d’orzo au champignons avec du fromage frais aux herbes

Grâce à cette recette j’ai pu prendre le temps de faire mon premier risotto, et je n’étais pas peu fière du résultat. Cette préparation s’inscrit dans quatre catégories « Familial », « Rapido », « Veggie » et « Calorie Smart » et elle tient ses promesses. Une demie-heure après avoir commencé à cuisiner nous étions à table, et c’était super bon.

La pièce maîtresse de cette recette venue tout droit du pourtour méditerranéen est l’orzo. Jusque-là je n’en avais jamais entendu parler, et ne vous y trompez pas, cela n’a rien à voir avec de l’orge. C’est tout simplement un type de pâte en forme d’épi qui se marie parfaitement avec les champignons et s’imprègne délicieusement de la préparation.

Petit conseil avant de commencer à cuisiner, référez-vous à la liste des ingrédients et assurez vous d’avoir du bouillon de légume car il n’est pas fourni, cependant vous en trouverez aisément dans tous les supermarchés.

Sur cette fiche recette j’ai également fortement apprécié le petit « le saviez-vous » à propos des graines de courges présentes dans les ingrédients. Un petit point culture qui nous apprend notamment que que : de tous les fruits à coques et pépins, les graines de courges sont les plus riches en magnésium et phosphores…

Des recettes inratables réalisable en moins de 30 minutes

Ces trois recettes HelloFresh étaient des premières fois pour moi et je vais précieusement les conserver pour pouvoir les reproduire (dans un futur très proche). Encore une fois j’ai été guidée pas à pas, et cela m’a motivé à cuisiner certains soirs où j’aurais parfois été tentée de commander.

La promesse d’être à table en une demi-heure est très stimulante surtout que j’avais la certitude de me régaler à la fin. Pour ma part, le contrat est rempli !

