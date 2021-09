J’ai testé la box HelloFresh pendant une semaine, voici mon verdict

J’ai testé HelloFresh pendant une semaine, pour comprendre l’engouement autour de ce système de livraison de repas à faire soi-même !

J’avais bien évidemment déjà entendu parler d’HelloFresh, mais je n’avais encore jamais essayé. Le système est très simple : vous indiquez pour combien de personnes vous souhaitez préparer à manger et combien de fois. Ensuite vous sélectionnez les recettes qui vous attirent le plus en fonction de votre régime alimentaire.

L’un des points forts d’HelloFresh c’est bien évidemment la multiplicité de l’offre. Chaque semaine, vous découvrez de nouvelles recettes selon vos envies : certaines viennent de l’autre bout du monde, d’autres sont végétariennes ou à base de poisson…

Pour vos occasions, vous pouvez sélectionner des recettes dites premium, mais pouvez aussi choisir des recettes rapides à réaliser ou des repas qui contiennent peu de calories. Bref, vous avez l’embarras du choix, et c’est bien le seul embarras qu’HelloFresh vous causera !

Comment se passe la prise de commande sur HelloFresh ?

Une fois votre sélection faite, vous n’avez qu’à passer commande. C’est à ce moment précis que je me suis demandée si j’y gagnerais au niveau du prix. Et bien c’est assez simple de le vérifier : au moment de choisir le nombre de personnes qui vont manger et le nombre de fois, HelloFresh vous indique le prix des portions. Et le prix est dégressif !

Par exemple, si vous commandez quatre repas pour deux personnes par semaine, cela représente huit portions à 6,13 € l’unité. Dans le cas où vous commandiez cinq repas pour trois personnes, les quinze portions passent à 4,80 € pièce.

J’avoue que c’est assez convaincant, surtout quand je repense à toutes les fois où je me suis fait livrer des repas pour le triple de cette somme — et seulement pour moi…

Vous allez me dire : oui mais au moins tout est déjà prêt, et vous n’avez plus qu’à déguster. Et je vous rétorquerai qu’avec HelloFresh vous savez exactement ce qu’il y a dans votre assiette ! Si pour vous la traçabilité est importante, c’est un point non négligeable.

Ma commande est arrivée en temps et en heure dans un carton qui maintient la bonne température des produits frais. Chaque recette étant placée dans des petit sac cabas, afin de ne pas avoir à faire le tri des ingrédients soi-même. Bien sûr, vous trouverez dans le carton une enveloppe contenant les recettes.

Pour un premier essai j’ai commandé quatre repas pour deux personnes — je vis avec mon petit ami, et sur les sept jours de la semaine, il nous arrive souvent de dîner à l’extérieur.

C’est parti pour le test !

À toutes les nouvelles clientes, HelloFresh vous offre 55€ de réduction sur les 3 premières box (25€-20€-10€) avec le code HELLOMDZ

Samedi : aiguillettes de poulet façon teriyaki

Pour tout vous dire, nous n’avons pas commencé par cette recette en la piochant au hasard.

Le premier argument : nous sommes samedi soir, et la recette entre dans la catégorie rapido. Le second argument : j’avais reçu le colis le mercredi de la même semaine, et sur la fiche recette la mention « à consommer dans les trois jours » finit par nous convaincre.

Une fois tous les produits disposés sur mon plan de travail, je me dis que je ne suis pas une fanatique du curry ni du gingembre, mais je me laisse guider. Il est mentionné que dans 20 minutes, si je respecte toutes les explications, je suis à table : j’ai confiance !

Eh bien j’étais effectivement à table moins de 30 minutes après avoir commencé à cuisiner, je me suis réconciliée avec le curry, et en plus je vais précieusement garder cette fiche détaillée pour pouvoir refaire cette recette.

Succès !

Dimanche : saumon en papillote & sauce pistou maison

Nous sommes dimanche soir, et nous ressentons clairement le blues du début de semaine pointer le bout de son nez. Nous décidons donc de faire du sport, et d’aller courir pour se délasser et bien dormir.

Lorsque nous rentrons à la maison, il est déjà 20h30. Mon petit ami décide gentiment de se mettre à cuisiner une seconde recette. En temps normal, un saumon en papillote serait clairement le type de plat qu’il aurait évité par peur de la difficulté, mais il m’a vue faire hier, et se prête au jeu.

Trente minutes plus tard, je passe une tête dans la cuisine, je le vois ravi de son œuvre. Le plat qui lui paraissait complexe à reproduire, devient tout à coup inratable, et surtout on ne s’est pas questionné durant des heures pour savoir ce qu’on allait manger.

D’ailleurs, nous sentons que les produits sont de bonne qualité. On sélectionne un sac cabas, et paf : on se régale !

Lundi : dahl de lentille corail aux patates douces

C’est le premier jour de la semaine, autant vous dire que c’est le jour où je récupère du week-end. Donc je rentre chez moi plutôt épuisée du travail, et je me rappelle que ça fait un moment qu’on n’a pas fait les courses…

Bref, je me prépare péniblement à ressortir de chez moi pour faire des achats, quand je me rappelle que nous avons des produits HelloFresh qui nous attendent tranquillement dans le réfrigérateur !

Il me reste deux options : une recette veggie avec une durée de préparation de 45 minutes, et une recette rapido ainsi que « calorie smart » (faible en calories) dont la préparation dure 20 minutes. J’appelle mon cher et tendre, il ne sera là que dans une heure.

Je me lance donc dans la longue préparation.

C’est un plat que je ne me serais pas mise à préparer seule d’ordinaire. Surtout parce que j’ai dû essayer de cuisiner les lentilles corail dix fois avant d’en réussir la cuisson sans les faire éclater, et cela simplement avec de l’eau bouillante ! Alors quand je lis que je vais devoir les laisser mijoter et gonfler dans une préparation, je me dis que le niveau du défi s’avère élevé…

Finalement je suis assez contente du résultat ! J’avoue que j’ai un peu raté la sauce, mais je n’ai pas l’habitude de manipuler des graines de courges.

J’essaie de disposer le plat exactement comme sur la photo, et franchement on se croirait au restaurant.

Mardi : wok de nouilles au boeuf mariné

Finalement, nous sommes mardi je me rends compte de deux choses : c’est déjà la dernière recette de ma commande. Et finalement, durant ces quatre derniers jours, nous avons préféré manger à la maison avec HelloFresh qu’à l’extérieur.

Mon copain est ravie de se mettre à cuisiner et de nous préparer ce dernier dîner. Ce plat s’inscrit dans la catégorie rapido, et encore une fois en moins de trente minutes nous sommes à table.

Mon petit ami est tout content de m’expliquer les différentes étapes par lesquelles il est passé pour réaliser ce wok sans poêle à wok ! L’adage selon lequel les repas sont un moment où se crée du lien n’a jamais été aussi vrai.

HelloFresh : le verdict

Mon premier essai avec HelloFresh est ultra réussi ! Mon petit ami s’est découvert une passion pour la cuisine : la facilité d’avoir tous les ingrédients de chaque recette rassemblés au même endroit, sans avoir à courir dans des épiceries et boutiques variées, change vraiment la donne.

Il y a un flagrant gain de temps de manière générale et la charge mentale des courses disparaît.

Un autre bon point qu’il me semble intéressant de soulever, c’est que tout ce qui n’a pas besoin d’être emballé ne l’est pas. Si comme moi vous vous mettez à transpirer à la vue d’une banane empaquetée dans une barquette, cela va vraiment vous faire plaisir !

J’ai pu tester des recettes que je n’aurais jamais cru pouvoir réaliser seule ; encore mieux, je vais pouvoir conserver les fiches pour les reproduire à nouveau, et pouvoir impressionner mes invités. De plus, j’adore essayer de nouvelles choses, et la diversification alimentaire proposée est vraiment appréciable.

En résumé, vous l’aurez compris, je vous recommande de tester une box au moins une fois dans votre vie pour vous concocter des plats aux petits oignons. Vous le méritez !

À toutes les nouvelles clientes, HelloFresh vous offre 55€ de réduction sur les 3 premières box (25€-20€-10€) avec le code HELLOMDZ

À lire aussi : Nos astuces feelgood pour traverser l’automne sans prise de tête