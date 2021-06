3 recettes faciles pour épater la galerie

Dans la vie, j’adore manger. J’adore aussi cuisiner, ça tombe bien : ça va souvent ensemble.

Mais je déteste passer des plombes derrière les fourneaux.

Alors trouver des recettes qui font pousser des « Ooh » et des « Aah » aux convives, alors que j’ai passé 12 minutes en cuisine avec un verre de vin, c’est ma PASSION.

L’avantage des recettes faciles mais impressionnantes

J’ai très vite appris à cuisiner, et de façon plutôt équilibrée, mais pendant longtemps je ne savais rien préparer de « compliqué ».

Quand j’ai commencé à vouloir faire des vrais dîners d’adultes, avec des invités autour de la table et même des verres à vin, je me suis retrouvée fort dépourvue.

Ma petite poêle ne me permet pas de cuire en grandes quantités, sans parler de mon mini-four électrique. Quant à mon plan de travail, il fait la taille d’une demi-tablette de TGV.

Et mon budget est loin de celui alloué aux réceptions de François de Rugy.

J’ai donc enquêté pour trouver des recettes qui impressionneront beaux-parents, meilleures potes et nouveaux plans cul sans me forcer à perdre trop de temps et d’argent dans ma kitchenette.

NB : tu trouveras peu de recettes végé dans cet article, vu que je n’ai absolument pas franchi le pas pour le moment, mais je compte sur les Rockies pour te proposer dans les commentaires des idées sans viande ni poisson !

Le filet mignon en croûte aux champignons, une recette facile ET impressionnante

ALLEZ HOP ÇA COMMENCE DIRECT EN ZÉRO DÉCONNADE TU ME CONNAIS PAS MOI.

Qu’est-ce qui est meilleur qu’une pièce de viande ? Une pièce de viande en croûte. Qu’est-ce qui est meilleur qu’une pièce de viande en croûte ? Une pièce de viande en croûte avec des CHAMPIGNONS.

Et viens pas me mettre des champignons de Paris fades et tristes là-dedans, hein. Respecte-toi. C’est mélange forestier ou rien.

Ingrédients du filet mignon en croûte aux champignons

(Pour 4 personnes)

1 filet mignon

1 pâte feuilletée

300g de mélange de champignons forestiers (frais, en conserve ou surgelés)

25g de beurre (salé) (non-négociable)

1 oignon

2 gousses d’ail

Persil

Sel, poivre

1 jaune d’œuf

Recette du filet mignon en croûte aux champignons

Préchauffer le four à 200°C Émincer l’oignon et l’ail, hacher le persil Faire fondre 25g de beurre à feu vif Saler et poivrer généreusement le filet mignon puis le faire dorer de tous les côtés, et le réserver à part Dans la même poêle, faire revenir les champignons (lavés ou égouttés) avec l’ail, l’oignon, le persil et une pincée de sel Quand ils sont devenus fondants, les égoutter dans une passoire et les laisser refroidir Pendant ce temps, déposer le filet mignon (entier ou coupé en 2, selon sa taille) sur la pâte feuilletée Ajouter les champignons par-dessus le filet, et refermer la pâte La sceller en la badigeonnant du jaune d’œuf battu (qui lui permettra aussi de bien dorer) Pratiquer une ou deux incisions pour que la pâte gonfle sans éclater Enfourner pour 30 minutes.

En tout, t’as passé 20 min max derrière tes fourneaux. Promis.

Tu claques une simple salade avec ça : promis quand tu sors un FILET MIGNON EN CROÛTE AUX CHAMPIGNONS les gens vont pas te tacler sur l’accompagnement.

Sinon, fais mes choux de Bruxelles rôtis

Prépare-toi aux cris d’émerveillement que pousseront tes convives quand tu inciseras la pâte feuilletée croustillante avant de trancher un médaillon de filet mignon tendre à souhait, surmonté de ses champignons fondants…

[Note de Clémence : relire cet article à 11h est une torture].

Le poisson croustillant au panko, une recette facile ET impressionnante

Déposer un filet de poisson dans une poêle, bon, c’est à la portée d’environ tout le monde. Pas sûre que ça impressionnera ton beau-père.

Et si tu lui sers un poisson pané surgelé, il risque de se vexer.

Voici donc ma recette qui transforme un « dos de cabillaud un peu boring » en « succulent poisson croustillant exotique » !

Le panko, c’est quoi ?

Le panko est une chapelure japonaise à base de pain, et je l’aime tellement que j’ai chanté ses louanges dans le podcast Laisse-moi kiffer.

Il retient moins la graisse que la chapelure française classique ; l’utiliser donne donc des fritures légères, aériennes et ultra-croustillantes.

C’est le panko que tu retrouves souvent sur les tempura de légumes, de crevettes ou encore de poulet.

Tu peux en acheter dans les épiceries et supermarchés asiatiques, mais aussi sur Internet !

Ingrédients du poisson croustillant au panko

(Pour 4 personnes)

500g de poisson blanc, type cabillaud, lieu, merlu…

1 ou 2 œuf(s) battu(s)

4 cuillères à soupe de farine

200g de panko

200mL d’huile de tournesol ou de colza

Sel, poivre, gingembre, paprika, piment si tu aimes ça

Recette du poisson croustillant au panko

Faire chauffer 2 cm d’huile dans une poêle à fond épais Couper le poisson en bâtonnets et l’assaisonner avec les épices Tremper chaque bâtonnet dans la farine, les œufs puis le panko Mettre le poisson dans l’huile lorsqu’elle est bien chaude, et le laisser frire environ 2 min par face Déposer les bâtonnets sur un papier absorbant afin d’éponger le surplus d’huile

Pour plus de pep’s, je te conseille de préparer une mayonnaise maison très chargée en citron, d’opter pour la classique Sriracha, ou encore mon nouveau kink gustatif : une sauce épicée parfumée au yuzu, cet agrume au goût si particulier !

En accompagnement, un coleslaw un peu original conviendra très bien ; je te conseille celui-ci, au fenouil, à l’orange et au pamplemousse. Les agrumes iront parfaitement avec le poisson et les crudités contrasteront avec la friture toute chaude. ♥

[Note de Clémence : J’ai faaaaaaim].

La tarte abricots-romarin, une recette facile mais impressionnante

Allez hop, passons au dessert. Je n’ai que très peu d’intérêt pour les sucreries mais cette tarte me FUME à chaque fois.

Le secret réside dans la crème pâtissière infusée au romarin, qui impressionnera tes invitées mais ne te demandera, au final, pas tant de boulot !

Ingrédients de la tarte abricots-romarin

Pour la tarte :

14 à 16 abricots mûrs

1 pâte sablée ou brisée

50g de cassonade

1 branche de romarin frais

Pour la crème pâtissière au romarin :

1 sachet de sucre vanillé

1 branche de romarin frais

10 cL de lait

10 cL de crème liquide

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de farine

1 œuf + 1 jaune d’œuf

Recette de la tarte abricots-romarin

Préchauffer le four à 200°C Faire frémir le lait et la crème, et retirer du feu dès que ça frissonne Ajouter la branche de romarin, couvrir et laisser infuser 15 min Pendant ce temps, fouetter l’œuf, le jaune, la farine et le sucre vanillé Retirer la branche de romarin de la casserole et y ajouter peu à peu le mélange fouetté en remuant bien Remettre à feu très doux sans cesser de remuer avec une cuillère en bois, jusqu’à ce que le mélange s’épaississe Dès que c’est épais (comme une crème pâtissière quoi), verser le tout dans un saladier, laisser refroidir et ajouter la cuillère d’huile d’olive en mélangeant bien Étaler la pâte dans un plat à tarte, la recouvrir de légumes secs ou de noyaux et la cuire à blanc pendant 10 min au four Étaler la crème pâtissière sur le fond, puis les abricots coupés en deux (côté chair vers le haut) Saupoudrer de cassonade et ajouter la branche de romarin frais Enfourner pour 25 minutes

Au moment de servir, retire le romarin (mais laisse-le en apportant la tarte, ça fera son petit effet déco rustique). Sers ça avec un grand thé chaud et tu gagneras 198 points du côté de ta belle-sœur gourmande.

Allez boum, bon appétit, récolte bien tous les lauriers de ton dur labeur et excuse-moi pour l’absence d’option végé, si cet article te plaît je ferai d’autres épisodes !