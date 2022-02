3 marques de lingerie eco-friendly et fondées par des femmes à découvrir

La lingerie peut vraiment être un chouette cadeau à se faire à soi-même. Si, pour changer un peu des culottes de la semaine, vous avez envie de vous offrir une jolie pièce, découvrez 3 marques indépendantes de lingerie française créée par des femmes !

Colorée, simple, à harnais, en tulle ou en dentelle… Il y a toujours des options avec la lingerie, et c’est ce qui rend ça fun ! Malheureusement, il peut être compliqué de trouver des pièces à la fois originales, de bonne qualité et fabriquées de manière éthique.

Pour vous aiguiller, nous vous avons sélectionné trois marques de lingerie française, eco-friendly et beaucoup trop jolies.

Paloma Casile, rock et raffinée

Paloma Casile a créé sa marque éponyme en 2013 et est tombée amoureuse de la lingerie instantanément. Elle est passée de seule dans son salon à une équipe de 6 femmes qui font évoluer la marque.

Dans un esprit rock et raffiné, la marque propose des pièces qu’on aurait presque envie de porter en pleine journée ! Avec de la dentelle aux couleurs profondes, ou encore du tulle voluptueux, les pièces de Paloma Casile mélangent l’effet classique de la lingerie à une modernité très fraîche.

Nous avons eu l’occasion de la rencontrer, et elle nous a raconté l’importance de fabriquer ses produits de manière éthique.

« J’ai tout de suite commencé à utiliser que des tissus français et à essayer de réutiliser les chutes. On me prenait un peu pour une folle à l’époque, comme si l’écologie et la lingerie n’allait pas ensemble, car ce n’est pas « sexy ». »

Paloma n’a pas écouté les critiques, et c’est tant mieux. Elle a rencontré beaucoup de difficultés pour monter sa marque, car ses techniques de fabrication sont précises et complexes, ce qui demande beaucoup de rigueurs.

« Il faut vraiment qu’on puisse proposer le meilleur produit possible. » , insiste-t-elle.

E-shop Paloma Casile, capture d’écran

Panel de tailles variable en fonction des modèles. Ici, le top Kat Ivoire est disponible du S au 3XL.

Adyctive, des culottes fleuries

Adyctive est une marque de culottes fleuries, colorées qui donnent instantanément envie de partir en vacances.

La créatrice de la marque, Audrey, se dirigeait initialement vers la création de maillots de bain, mais voulant faire ses produits à la main, elle s’est vite rendu compte que les culottes étaient la direction à prendre.

« J’avais remarqué que les culottes confortables étaient souvent très simples : grises, blanches ou noires. Il n’y avait pas énormément de choix et souvent les modèles se voyaient à travers les vêtements et ne mettaient pas en valeur. Il y avait soit du confort, soit du sexy, par forcément quelque chose qui rassemblait les deux. »

L’envie d’Audrey est de créer des modèles confortables et cute. On reconnaît cette influence « maillot de bain », car ses produits sont très colorés et avec des tons pastel et des motifs adorables.

L’objectif d’Audrey sur le long terme est de créer ses propres tissus mais pour l’instan, elle en achète en petite quantité. « Mon but, c’est de ne pas faire quelque chose de basique, mais si c’est compliqué, car la recherche de tissus originaux est longue. »

Audrey fait en sorte de ne créer aucun déchet, et récupère les chutes de tissus pour des nappes ou des coussins. Elle tient aussi a avoir des emballages d’envoi sans plastique. Eh oui, la marque Adyctive est eco-friendly !

Culottes du S au XL, de 26 à 34,90€.

Wild Blossom, du discret au bling

Si vous aimez le mélange entre bijoux et dentelle, vous tomberez certainement amoureuse de la marque Wild Blossom.

Créées par Charly, ces pièces sont tout autant des bijoux que des sous-vêtements et vous donneront certainement envie d’en faire un photoshoot.

Tout est dans le sexy avec des structures complexes, mais des couleurs simples. Chez Wild Blossom, tout est fait à la main, avec de la dentelle française ou d’Europe. Vous trouverez aussi bien des harnais que des pièces plus simples aux motifs discrets. Les bijoux présents sur certaines des pièces sont plaqués ou de 24 carats. Wild Blossom peut assouvir vos envies de bling pour changer un peu d’un corset classique !

Panel de tailles variable en fonction des modèles. Ici, la culotte Maia est disponible du 2XS au 3XL.

Alors, quelle est la marque qui vous fera craquer en ce mois de février ? Plutôt de toutes les couleurs ou full dentelle ?

Crédit photo : Olya Kobruseva / Pexels