3 heures de gaming (par semaine) et au lit : la Chine restreint l’accès des mineurs aux jeux en ligne

Pour lutter contre « l’addiction aux jeux vidéo » chez les jeunes, le gouvernement chinois a pris des mesures assez radicales…

« – Allez mon poussin, il est l’heure d’arrêter de jouer.

– Attends, je finis juste ma partie !

– Impossible, il est 21h, le gouvernement va couper tes accès »

Ce dialogue ne sera plus une fiction en Chine, puisque les autorités ont décidé de mettre en place des règles très strictes pour encadrer les jeux vidéo en ligne.

Selon l’agence de presse étatique Xinhua citée par le South China Morning Post, les moins de 18 ans n’auront désormais le droit de jouer aux jeux vidéo en ligne que les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 20h à 21h.

Lutter contre l’addiction aux jeux vidéo avec des règles très strictes

Un porte-parole du gouvernement a justifié ainsi ce choix :

« De nombreux parents ont déclaré que l’addiction aux jeux vidéo chez les adolescents et les enfants avait gravement affecté leur capacité à apprendre et étudier, ainsi que leur santé physique et mentale, et même causé de nombreux problèmes sociétaux. »

Ce ne sont pas les premières restrictions imposées par les autorités chinoises. Depuis 2019, les mineurs n’avaient déjà le droit de jouer que 90 minutes par jour en semaine (et trois heures le weekend), et pas entre 22 heures et 8 heures du matin.

Le gouvernement compte sur les plateformes de jeux en ligne comme Tencent pour faire respecter ces règles, en vérifiant l’identité des joueurs et joueuses au moment de l’inscription sur la plateforme et lors de la connexion, notamment avec des technologies de reconnaissance faciale.

Comment accompagner les enfants dans leurs usages des écrans ?

Si l’on a une pensée émue pour toutes les futures parties interrompues à 21 heures, cette décision du gouvernement chinois pose pleins de questions.

On peut notamment s’interroger sur cette focalisation sur les jeux vidéo en ligne. Est-ce le temps d’écran que le gouvernement veut faire diminuer ? Ou la pratique des jeux vidéo ? Quid des autres addictions, aux réseaux sociaux notamment ? Les autres pratiques sur Internet ne sont, elles, pas limitées pour l’instant. Les jeunes se reporteront-ils sur d’autres activités en ligne ?

Par ailleurs, cette règle des trois heures par semaine s’applique à tous les âges et tous les enfants, sans distinction est-ce que c’est pertinent ? Un enfant de neuf ans et une adolescente de seize ans doivent-elles avoir droit au même temps d’écran ?

Et surtout, est-ce que ce sont aux gouvernements de légiférer sur le sujet ? Ou est-ce que cela doit rester de la responsabilité des parents ?

En France, des préconisations concernant l’usage des écrans chez les enfants ont été émises, mais ce sont aux parents de fixer des règles à leurs enfants (et ils se sentent parfois bien seuls face à l’ampleur de la tâche).

Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? Les gouvernements doivent-ils limiter le temps d’écran des mineurs ? Comment avec-vous prévu de gérer le sujet avec vos enfants ? Venez en parler dans les commentaires !

Crédit photo : Ralston Smith on Unsplash

