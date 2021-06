3 bandes dessinées à dévorer

J’ai déjà pas mal parlé sur Rockie de différents genres littéraires et auteurs (Tolkien, Terry Prattchett, Neil Gaiman…) mais pas encore de ce qui compose l’essentiel de ma bibliothèque : les bandes dessinées !

Voici donc les (super) bandes dessinées qui m’ont fait vibrer et m’ont émerveillée au premier semestre 2019.

Bande dessinée n°1 : Idéal Standard, d’Aude Picault (Dargaud)

Idéal Standard raconte l’histoire de Claire, une trentenaire un peu Bridget Jonesque, qui aimerait bien entrer dans les fameux standards de la société. Elle voudrait tomber sur le bon mec qui l’aimera toujours, construire une famille et un idéal de vie. Un jour, elle rencontre Franck et essaye de concrétiser son envie de stabilité.

Derrière un discours simple et qui a l’air descriptif, Aude Picault nous montre toute la violence qui se cache dans la vie à deux ; tous les petits dangers qu’engendrent une société patriarcale et le piège du « grand amour qui dure toujours ». Grâce à sa finesse, l’autrice nous fait passer par toutes les émotions, avec Claire.

À beaucoup d’égards, Idéal Standard m’a fait penser au film Les Gazelles de Mona Achache (2013). On y retrouve la complexité d’être une femme qui lutte avec les préjugés dans une société créée pour des hommes. C’est une BD qui fait réfléchir aux micro-agressions du quotidien : elle vivifie, elle fait du bien.

La bande dessinée résumée en une image

Idéal Standard, d’Aude Picault publié chez Dargaud, à se procurer dans la librairie près de chez toi ou sur le site de la Fnac.

Que lire de plus de cette autrice ?

Rockie et l'affiliation En cliquant sur les liens dans l’article pour te procurer les livres, tu soutiens financièrement Rockie puisque la plateforme nous reverse quelques centimes par achat, mais tu peux aussi bien sûr faire le choix d’aller en librairie pour acheter les livres qui t’intéressent. Ou passer par le En cliquant sur les liens dans l’article pour te procurer les livres, tu soutiens financièrement Rockie puisque la plateforme nous reverse quelques centimes par achat, mais tu peux aussi bien sûr faire le choix d’aller en librairie pour acheter les livres qui t’intéressent. Ou passer par le site de ventes de bande dessinée BDnet , tenu par des libraires.

Bande dessinée n°2 : Bergères guerrières, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais (Glénat)

Bergères guerrières est une BD d’aventure qui m’a séduite au premier coup d’œil ! Bon, il faut bien admettre qu’une histoire dans un monde d’inspiration celtico-viking et qui a bien l’air de se passer en Écosse, pour une digne représentante de la #TeamFroid, ça fait envie. Et en plus, le dessin d’Amandine Fléchais est magnifique… Mais je m’emballe !

Cette BD raconte l’histoire d’un village dont tous les hommes sont partis à la guerre il y a dix ans. Pour continuer de se protéger, les femmes ont créé l’ordre des bergères guerrières : depuis la disparition des hommes, elles forment toutes les jeunes filles pour qu’elles soient prêtes à combattre. Justement, Molly en rêve depuis des années, et c’est enfin son tour de suivre la formation des bergères apprenties !

En plus d’être une histoire palpitante et bien écrite, qui jongle habilement entre aventure et ambiance, Bergères guerrières nous plonge dans un monde étrange et beau, porté par les splendides aquarelles de l’illustratrice.

La bande dessinée résumée en une image

En plus, elle a un bouc qui a l’air tellement doux !

Bergères guerrières, de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais (Glénat), à se procurer sur le site de la Fnac.

Que lire de plus de cet auteur et de cette autrice ?

Bande dessinée n°3 : À boire et à manger, de Guillaume Long (Gallimard)

J’avoue que dans mes projets de début d’année, il y a environ toujours le projet de cuisiner de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux légumes, bref d’étendre mes compétences de meuf qui est fascinée par la cuisine. Et pour ça, il y a une série de BD qui fait ma joie : les quatre tomes de Guillaume Long, À boire et à manger.

On y trouve des recettes selon les saisons, des idées pour cuisiner des produits mal-aimés (coucou les endives !), des astuces de cuisine, et surtout plein d’humour. L’idée de recettes dessinées simplifie la recette et donne vraiment envie de se lancer ! Et il faut bien admettre que deux ou trois d’entre elles sont devenues des best of de ma cuisine.

À lire à l’apéro pour se donner faim, quand veut se donner envie de voyager ou de sortir (il fait des chroniques resto/voyages dans ses albums) ou tout simplement pour se mettre aux fourneaux. Guillaume Long est une valeur sûre ! Perso je n’hésite pas à m’y replonger au moins une fois par saison pour faire le plein de bonnes idées !

La bande dessinée résumée en une image

J’avoue, ça donne envie.

À boire et à manger, de Guillaume Long (Gallimard), à se procurer sur le site de la Fnac.

Que lire de plus de cet auteur ?

Une sardine à la mer, autobiographie centrée sur ses débuts dans le milieu de la BD, en cours de réédition chez l’éditeur Ici Même, (re)sortie prévue le 23 mai 2019.

Les Enquêtes gastronomiques à Lyon, chroniques culinaires des meilleurs restos de Lyon, publié chez Lyon Capitale (2017) et base infinie de découvertes pour la lyonnaise que je suis.

Les trois autres tomes de À boire et à manger pour encore plus de plaisir ! Et on me signale dans l’oreillette qu’un nouveau tome est en préparation…

J’espère que ces idées de lectures vous donneront envie de filer chez votre libraire ou à la bibliothèque la plus proche ;-) Et je vous souhaite de belles lectures dans l’herbe des parcs ou sous un plaid un jour de pluie.

Et toi, quelle BD as-tu adoré ces derniers temps ? Partage tes coups de cœur dans les commentaires !