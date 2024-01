5 bandes dessinées à lire absolument, pour bien préparer le festival BD d’Angoulême

Du 25 au 28 janvier, Angoulême vibrera au rythme de la 51e édition du FIBD, son prestigieux festival de bande dessinée francophone. Parmi 45 albums en compétition pour remporter le Fauve d’or, voici nos 5 chouchous.

Depuis ses débuts en 1974, le FIBD est devenu un rendez-vous incontournable pour les amoureux du neuvième art. La ville se transforme en un terrain de jeu où les visiteurs peuvent découvrir des stands, des expositions et des événements mettant en lumière les tendances actuelles de la BD tout en honorant les œuvres classiques qui ont marqué l’histoire du genre.

Que vous soyez collectionneur·s·e ou simplement curieux·se de recommandations lecture, voici 5 titres d’auteurs renommés ou de talents émergents, pour vous plonger dans l’ambiance du FIBD avant l’heure.

Confidences d’une prostituée, de Takao Saitô

Plongez dans le Japon des années 1920 aux côtés de Naomi, une ancienne prostituée qui nous ouvre les les portes de son passé. La bande dessinée Confessions d’une Prostituée vous emporte dans les ruelles sombres des faubourgs mal famés, là où les maisons closes cachent des destins de femmes bouleversants.

Dessinée avec par Takao Saitô en 1972, cette œuvre est plus qu’une simple chronique du passé. Des propres mots de l’auteur en préambule, c’est une « déclaration d’amour » adressée à ces femmes qu’il a côtoyées dès ses 18 ans lorsqu’il travaillait dans le salon de coiffure de son père.

Confidences d’une Prostituée (éd. Akata) est sélectionné à Angoulême dans la catégorie Patrimoine.

Madones et Putains de Nine Antico

Madones et Putains (Aire Libre – Éditions Dupuis) de Nine Antico est un triptyque de trois nouvelles nous plongeant dans les destins de trois femmes, Agata, Lucia et Rosalia, dans l’Italie du XXe siècle.

Agata est envoyée par son père dans un sanatorium pour échapper au scandale public déclenché par l’assassinat de sa mère par son amant. Lucia, tondue et écartée de la vie sociale à l’issue de la Seconde Guerre mondiale pour avoir couché avec un soldat allemand. Et enfin Rosalia, placée sous protection de témoins après avoir livré le nom de plusieurs mafieux de son village… Ces trois jeunes femmes, portant toutes des noms de saintes, seront sacrifiées sur l’hôtel des valeurs sociétales malgré leur détermination, leur courage ou leur innocence…

Après Vulva Vulgaris et Girls don’t cry, Nine Antico révèle de nouvelles facettes de la vie et de la lutte des femmes.

Le Voyage de Shuna, de Hayao Miyazaki

Après Le Garçon et le Héron, vous reprendrez bien un peu d’Hayao Miyazaki ?

Les fans du maître de l’animation japonaise peuvent enfin savourer cette œuvre parue il y a quarante ans au Japon et désormais disponible en France dans une édition, mettant en valeur des couleurs fidèles aux aquarelles originales.

L’ouvrage se présente comme un manga hybride, se distinguant par sa rareté en cases, se rapprochant souvent plus d’une nouvelle illustrée.

L’histoire, adaptée d’un conte tibétain, suit les péripéties d’un prince en quête d’une graine miraculeuse pour sauver son peuple menacé par la famine. L’aventure est parsemée d’embûches, avec des monstres redoutables et des esclavagistes cruels. Cependant, cette noirceur, est équilibrée par l’espoir et la beauté qui insufflent toujours le monde de Miyazaki.

Le Voyage de Shuna (éd. Sarbacane) fait partie de la sélection Éco-Fauve Raja à Angoulême.

Cyan de Lucia Biagi

Cyan (éd. Ça Et Là) a beau être un pavé de plus de 450 pages, on le dévore d’une traite tant son histoire est palpitante. Ce polar plonge le lecteur dans la mégalopole de Bourne, où la couleur de peau détermine la place des individus dans la société – jaune pour les privilégiés, rouge pour la classe moyenne et bleu pour les pauvres.

Liv, Roman, Becca, Yari, Emil et Mina, des adolescents, bravent ces différences jusqu’à ce qu’une tragédie bouleverse leur utopie. Vingt ans plus tard, le passé ressurgit, interrogeant leurs choix passés et leurs identités. Lucia Biagi, maîtresse du langage de la narration graphique, livre un thriller dystopique saisissant.

« Mêlant polar et critique sociale, ce récit original s’interroge sur les notions d’égalité et de discrimination », résume Angoulême.

Des maux à dire de Beatriz Lema

Des maux à dire (éd. Sarbacane) nous transporte dans le monde tourmenté de Vera, une enfant aux prises avec les démons bien réels qui hantent sa mère, Adela. Au sein d’un foyer où l’enfance devient le terreau fertile de l’imagination, la vie de Vera est tout sauf un conte de fées. Entre les visites chez une chamane tentant d’exorciser un mal mystérieux, les jours où sa mère se cloue au lit et les rendez-vous chez un psychiatre qui révèle un diagnostic implacable année après année, le quotidien de Vera est marqué par l’ombre de la maladie mentale.

Au cœur de ce récit bouleversant se dessine l’image d’Adela, une mère abusive, paranoïaque et traumatisée, qui a perdu toute foi en l’humanité. Son mari, dépassé, s’efface progressivement du foyer, laissant la maladie mentale de sa femme déchirer les fondations de la famille. Angoisses, céphalées, fatigues intenses… Adela souffre, et ses prières deviennent son refuge, persuadée qu’un démon a pris possession de son corps…

