17 bijoux colorés pour sublimer son bronzage (et peut-être se porter chance)

Les soldes se terminent bientôt : le 27 juillet. Pile le temps de faire encore quelques bonnes affaires, dont au rayon bijoux qui vaut le détour, surtout en été pour sublimer le bronzage d’éclat doré et de grigris colorés.

Si les diamants sont éternels, on n’a pas forcément les moyens ou l’envie d’en porter au quotidien, encore moins l’été où l’on peut désirer s’habiller plus léger et simplement. Avec le soleil qui donne éventuellement un hâle doré à la peau, des bijoux colorés peuvent contraster joliment.

Vive donc les modèles qui ne se prennent pas la tête et ressemblent à des souvenirs de vacances au bout du monde, grâce à des teintes acidulées et des détails de coquillages exotiques. Et on peut même encore profiter des soldes d’été qui durent jusqu’au 27 juillet 2021 pour trouver son nouveau grigri préféré, pile dans la tendance des accessoires ludiques qui donnent le sourire.

Crédit photo : pexels-pavel-danilyuk-7406039