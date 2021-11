10 produits de beauté en promo Black Friday que la rédac vous recommande chaudement

Le Black Friday a officiellement commencé. Et si vous êtes un peu perdue parmi l’immensité de possibilités qui s’offrent à vous, voici dix produits chouchous dont la rédac ne peut plus se passer.

Accessoires, make up, soins pour la peau ou les cheveux… Si vous avez besoin de vous refaire une routine adaptée à vos besoins du moment, le Black Friday est l’occasion idéale !

Histoire de vous aider à naviguer parmi les offres, Barbara Olivieri et Virginie Lamort de Gail, les rédactrices beauté de Madmoizelle ont sélectionné pour vous cinq produits chacune qu’elles ont ajouté instantanément dans leur panier. 3,2,1, c’est parti !

La sélection de Barbara

Fond de teint Luminous Silk d’Armani Beauty

Fond de teint Luminous Silk, Armani Beauty, 42€ au lieu de 56€

Avec sa couvrance légère à moyenne et le fini glowy qu’il dépose sur la peau, le fond de teint Luminous Silk d’Armani Beauty est l’un des meilleurs de sa génération. Presque imperceptible, il convient très bien aux peaux normales, mixtes, sèches et matures.

Terracotta Light de Guerlain

Terracotta Ligh, Guerlain, 37,42€ au lieu de 49,90€

C’est l’hiver, et qui dit hiver dit teint blafard (c’est une Marseillaise qui en a marre de la pluie qui vous parle).

Pour contrer cette malédiction, vous pouvez utiliser la Terracotta Light de Guerlain qui, au-delà d’apporter un peu de couleur au visage, permet aussi de travailler l’éclat de votre peau grâce aux nacres qu’elle contient ! Un classique toujours utile dans une trousse à maquillage.

Huile démaquillante au rosier sauvage de Pai

Huile démaquillante au rosier sauvage, PAI, 28,50€ au lieu de 38€

L’huile démaquillante est l’étape numéro uno d’une routine beauté efficace basée sur le double nettoyage. Et celle de Pai Skincare, formulée à base d’extraits de rosier sauvage, convient aussi bien aux peau sensibles qu’aux épidermes, gras, mixtes ou secs. Un très bon investissement !

Brosse massante pour le cuir chevelu de Leonor Greyl

Brosse massante pour le cuir chevelu, Leonor Greyl, 19,50€ au lieu de 26€

Saviez-vous que vous frotter le cuir chevelu permet d’activer la micro-circulation, de maintenir des cheveux en bonne santé et une pousse qualitative ? Pour ce faire, Leonor Greyl a imaginé une brosse munie de petits picots souples qui permettent de masser cette partie de votre corps sans l’agresser. Une nuance importante qui fait toute la diff.

Exfoliant chimique Daily Microfoliant de Dermalogica

Exfoliant chimique Daily Microfoliant, Dermalogica, 13,50 au lieu de 18€

Si on devait désigner le meilleur exfoliant, le Daily Microfoliant de Dermalogica obtiendrait probablement la Palme. Composé d’acide salicylique et de son de riz, il décolle les cellules mortes, le reste de sébum, de poussière et de make up qui obstruent les pores tout en douceur.

Comme ça, plus besoin d’utiliser de gommages manuels en grain qui abîment votre film hydrolipidique !

La sélection de Virginie

Baume à lèvres hydratant Dior Addict Lip Glow

Baume à lèvres hydratant Dior Addict Lip Glow, Dior Backstage, 27,75€ au lieu de 37€

Ce baume au look couture ravive subtilement la couleur naturelle des lèvres pour un effet « bonne mine » immédiat. Il contient de l’huile de cerise, de la cire de tournesol et du beurre de karité pour nourrir et préserver la peau du dessèchement.

Palette Biba All Neutral Eyeshadow

Palette Biba All Neutral Eyeshadow, Natasha Denona, 85,50€ au lieu de 114€

Très complète, cette palette de quinze ombres à paupières couvre une gamme de nuances allant du mauve au brun en passant par le gris et le noir. Elle contient un bon mélange de fards chauds et froids dans des textures mates, satinées et irisées.

Lotion tonique AHA Ready Steady Glow

Lotion tonique AHA Ready Steady Glow, REN Skincare, 24€ au lieu de 32€

Formulée avec de l’acide lactique (AHA), de la salicine (BHA) et un précurseur de l’acide azélaique, cette lotion tonique éliminer en douceur les cellules mortes à la surface de la peau tout en hydratant grâce à l’acide lactique.

Le résultat ? Un teint plus clair, plus lumineux, et des cicatrices d’acné estompées.

Eau de Parfum Naturelle

Eau de Parfum Naturelle, Chloé, 45,43€ au lieu de 64,90€

La nouvelle eau de parfum de Chloé est un jus frais, fleuri et boisé formulé avec une rose issue de l’agriculture biologique. Le flacon en verre plissé est réinterprété de manière éco-responsable et contient 25% de verre recyclé et un emballage carton contenant 40% de papier recyclé.

Kit Maxi Rouge et Moi

Kit Maxi Rouge et Moi, Le Mini Macaron, 39€ au lieu de 65€

Ce kit se compose d’une lampe led en forme de macaron qui permet un séchage instantané de la main entière (ou du pied), d’un repousse cuticule, d’une lime et de quatre vernis 3-en-1. Le vernis se retire à l’aide des patchs de dépose fournis dans le coffret.

Photo de Karolina Grabowska provenant de Pexels.