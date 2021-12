10 cadeaux beauté à moins de 30€ qui changent de l’éternelle carte Sephora

Si vous devez finaliser (ou commencer) votre liste de cadeaux pour vos proches, voici un petit palmarès des offres beauté à moins de 30€ que vous allez pouvoir placer sous le sapin avec fierté.

Ahhhh, Noël… Cette période où l’on court un peu partout à la recherche des meilleurs cadeaux, un chocolat chaud à la main. C’est quand même bien cool, et bien stressant aussi ! Parce que bon : avant de les acheter ces cadeaux, il faut y penser, se renseigner pour savoir si la personne possède déjà quelque chose de similaire et puis finalement, le trouver.

Pour vous faciliter la tâche et vous permettre de voir deux fois plus de films de Noël pendant cette période magique, on vous a sélectionné 10 idées beauté plutôt cool, qui, on l’espère, plairont à votre entourage.

Coffret de maquillage Rare Beauty

Un petit coffret très mignon qui renferme les essentiels beauté selon Selena Gomez. Un rouge à lèvre mat rouge, un blush liquide, un highlighter ultra pigmenté et un mascara pour booster le volume des cils… De quoi refaire la trousse à maquillage de la personne à laquelle vous allez offrir ce joli cadeau.

Coffret de maquillage Selena’s Faves 4 piece mini set, Rare Beauty, 29,90€

Coffret soins du corps au coton Sephora

C’est l’hiver. Et qui dit hiver, dit cocooning ! Pour pouvoir vivre ce moment pleinement, Sephora a élaboré un petit coffret de soins du corps à la senteur douce et propre de la fleur de coton.

Coffret soins du corps au coton, Sephora, 16,99€

Coffret soin visage purifiant The Ordinary

On ne dira jamais assez de bien des produits The Ordinary. En dehors de leurs prix très attractifs, ils contiennent des actifs qui le sont vraiment. Alors quand la marque imagine un coffret qui renferme tous les produits visage purifiants dont on peut avoir besoin, c’est un grand OUI !

Coffret soin visage purifiant, The Ordinary, 29,90€

Coffret Sleep Stars Duo Pai

Un duo d’huiles de soin pensé pour vous permettre de profiter pleinement de votre sommeil réparateur, afin d’obtenir une peau rebondie, défatiguée et éclatante. Voilà le programme de Pai avec ce coffret que toutes les beautystas vont adorer.

Coffret Sleep Stars Duo, Pai, 29€

Fer à boucler Ailoria Personal Care

Si vous connaissez une personne qui ne peut pas mettre le nez dehors sans un wavy ultra travaillé, ce fer à boucler est pour elle !

Fer à boucler, Ailoria Personal Care, 29,92€ au lieu de 39,90€

Coffret Lip Duo Tarte

Ce duo de rouges à lèvres enrichi en Maracuja permet d’obtenir des juicy lips en un seul passage. Et ces couleurs… On en parle ?

Coffret Lip Duo, Tarte, 19,90€

Trousse à maquillage Disco Mix Milk

Formulés avec de l’huile de graine de cannabis, ces deux produits — le Kush Liquid Liner et le Kush Mascara — sont idéaux pour toutes les personnes qui aiment travailler leur regard sans en faire des tonnes.

En plus, Milk a pensé à tout : la marque a ajouté une trousse à son coffret, histoire de rendre le cadeau encore plus complet. Cool !

Trousse à maquillage Disco Mix, Milk, 25€

Coffret visage Nuxe

Une huile prodigieuse (qui sent divinement bon), une crème hydratante 48 heures et un baume pour lèvres… Voilà le contenu très complet de ce joli coffret Nuxe que les kiffeuses de la marque vont adorer.

Coffret visage, Nuxe, 26€

Coffret Glow to go trio de Ren Skincare

Du glow, du glow et encore du glow. C’est ce que promet Ren Skincare en commercialisant ce coffret à base d’acides et de vitamine C — des actifs qui permettent de favoriser le renouvellement cutané, d’affiner le grain et de booster l’éclat.

À offrir à des personnes qui savent s’en servir tout de même, car ce sont des ingrédients qui peuvent irriter l’épiderme.

Coffret Glow to go trio, Ren Skincare, 27€

Une invitation bien-être Wonderbox

Last but not least : le coffret bien-être Wonderbox. Soin du visage, massage, gommage du corps, manucure, pédicure… C’est à celui qui reçoit la box de choisir ce qu’il souhaite faire en fonction de ses besoins.

Pas mal quand on veut pas prendre trop de risques !

Invitation bien-être, Wonderbox, 29,90€

Et vous, vous allez offrir quoi à vos proches cette année ?

Crédit de l’image de une : Unsplash – @Andrew « Donovan » Valdivia.