10 produits de beauté à shopper avant la fin du Cyber Monday

Après le Black Friday, nous voilà au coeur du Cyber Monday, alias : la dernière ligne droite pour profiter de toutes les promos du moment. Alors, quel sera votre prochain achat beauté ? Voilà quelques idées.

Que vous ayez des cadeaux de Noël à préparer ou simplement envie de vous faire un petit kif perso entre vous et vous même… Il y a plein de raisons de profiter du Cyber Monday. Pour pouvoir vous aiguiller sur les produits qu’on a le plus appréciés à la rédac, voici un petit guide des 10 cosmétiques ou parfums à ne pas rater.

Coffret yeux de Charlotte Tilbury

Coffret yeux Pillow Talk, Charlotte Tilbury, 23,92€ au lieu de 29,90€

Idéal pour diviser parfaitement les cils tout en leur offrant un maximum de longueur, le mascara Pillow Talk s’accompagne ici d’un eyeliner. Le combo parfait pour se faire des yeux de biche.

Crème Re-Boost de Clarins

Crème matité hydratante peaux mixtes à grasses, My Clarins, 20€ au lieu de 25€

Vous avez la peau mixte à grasse et ne savez pas comment obtenir hydratation et matité ? Cette crème de jour est pour vous !

Eyeliner liquide de KVD Beauty

Eyeliner liquide Tattoo Liner, KVD Beauty, 14,92€ au lieu de 19,90€

Au-delà d’être ultra précis, le liner liquide de KVD Beauty est aussi (vraiment) waterproof. Le produit idéal pour toutes les personnes qui ont les paupières grasses.

Eau de toilette Soleil Blanc de Tom Ford

Eau de toilette Soleil Blanc, Tom Ford, 56€ au lieu de 80€

Avons-nous vraiment besoin de présenter l’eau de parfum Soleil Blanc de Tom Ford ? Ce classique mêle des notes de nectar de jasmin avec de la vanille, de l’ambre mais aussi de l’orange amer. Une odeur estivale que l’on peut facilement porter en hiver pour se donner du baume au coeur.

Crème hydratante à la vitamine C de Belif

Aqua Bomb Brightening Vitamine C Cream, Belif, 26,60€ au lieu de 38€

Besoin d’un coup d’éclat pour rebooster votre teint ? Faites confiance à la crème hydratante à la vitamine C de Belif, c’est un concentré d’énergie pour votre peau.

Blush doré de Benefit Cosmetics

Blush rose doré, Benefit Cosmetics, 14,92€ au lieu de 19,90€

Pourquoi se contenter d’une couleur de blush quand on peut obtenir des nuances plus profondes et estivales ? Avec le blush rose doré de Benefit, votre peau pourra obtenir le glow qu’elle mérite.

Masque anti-dépôt de métal de L’Oréal Professionnel

Masque anti-dépôt de métal, L’Oréal Professionnel, 23,25€ au lieu de 31€

Les produits capillaires que l’on utilise au quotidien ont tendance à créer des dépôts qui s’amoncellent. Pour s’en débarrasser, L’Oréal a élaboré un masque anti-dépôt qui permet de repartir sur une base neutre.

Huile corps revitalisante de Payot

Huile corps revitalisante, Payot, 28€ au lieu de 40€

L’huile de soin pour le corps n’est pas seulement là pour vous permettre d’avoir une peau glowy et bien rebondie, elle sert aussi à maintenir l’hydratation dans les tissus de la peau.

Parfum Girl de Rochas

Eau de toilette Girl, Rochas, 37,10€ au lieu de 53€

Le néroli, la fleur d’oranger, le jasmin, les bois blancs et la vanille… Voilà l’incroyable mélange qui compose l’eau de toilette Girl de Rochas. Un jus floral et boisé qui convient à toutes les saisons.

Poudre libre contour des yeux Laura Mercier

Secret Brightening Powder, Laura Mercier, 23,92€ au lieu de 29,90€

Pour toutes celles qui ont besoin que leur anticernes tienne toute la journée en place, Laura Mercier s’est inspirée de sa fameuse poudre libre pour en créer une autre, dédiée à la peau fragile du contour de l’oeil. Un must-have !

Crédit de l’image de une : Unsplash – @Jess @ Harper Sunday