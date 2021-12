Zéro vanne : Sk8er Boi d’Avril Lavigne va devenir un film

Si on vous dit « He was a skater boy, he said “See you later, boy” », vous dites ? Bien évidemment : Avril Lavigne et son titre mythique Sk8er Boi ! Et bien devinez quoi, la chanson culte va devenir… Un film.

On se doute que vous avez plein de question sur cette info : Sk8er Boi de Avril Lavigne va devenir un film. Le titre sera-t-il le même avec cette exacte orthographe ? Est-ce que l’histoire racontée dans la chanson tient sur une heure et demie de film ? Tant d’interrogations !

Avril Lavigne a révélé dans le podcast She Is The Voice sur iHeartRadio que l’histoire de Sk8er Boi, racontant une « opportunité manquée de trouver l’amour », va devenir un film. C’est tout ce qu’on sait et c’est déjà beaucoup.

Sk8er Boi, une « histoire d’amour manquée »

Pour vous rafraîchir un peu la mémoire, l’histoire de Sk8er Boi, c’est celle bah… D’un skateur, et d’une fille qui fait de la danse classique. Ils s’aiment bien, mais la danseuse n’assume pas son attirance pour le mec parce qu’il porte des baggy et qu’il fait des ollies. Sauf qu’il va devenir une rockstar et trouver une copine qui l’aime pour son âme et pas pour son apparence.

Petit seum pour la meuf snob dans cette chanson pas vraiment marquée par la sororité, mais eh : on est en 2002, c’était une autre époque.

Une histoire deep qui va, du coup, devenir un film. Dans le podcast où Avril Lavigne a donné la nouvelle, elle a expliqué :

« Récemment, avec le fait que ce titre fête son 20e anniversaire, beaucoup de gens m’ont demandés de le jouer à la télé. Donc ça continue d’être une référence en ce qui concerne mon travail. Et je vais d’ailleurs en faire un film, le niveau au-dessus ! »

L’histoire de Sk8er Boi ne semble pas forcément assez trépidante pour devenir un film : qu’Avril Lavigne et ses scénaristes n’hésitent pas à y ajouter un peu de complexité !

Apparement ce n’est pas la première fois que l’idée de faire un film basé sur le titre Sk8er Boi apparaît : un article datant de 2003 de Billboard annonçait la nouvelle, mais le projet ne s’était pas concrétisé. Cette fois ça sera peut-être la bonne ?

À lire aussi : Un, Dos, Tres revient, go acheter des micro short en éponge

Crédit photo : Chaîne Youtube Avril Lavigne