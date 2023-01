Qu’est-ce que le congé enfant malade ? Qui peut en bénéficier ?

Votre môme est malade ? Pas de panique, tous les salariés ont le droit à un congé enfant malade. Si vous avez le droit de manquer le travail sans l’accord de votre employeur, il y a des règles et une procédure à suivre.

Votre enfant est encore malade ? C’est normal, c’est l’hiver. Pour vous permettre de sécher le travail et rester auprès du petit fiévreux (et en profiter pour attraper son virus), la loi prévoit un congé pour enfant malade destiné à tous les salariés. Si vous avez le droit à ce congé, quelle que soit votre ancienneté, sa durée varie et votre employeur n’est pas tenu de vous rémunérer.

Alors, comment bénéficier de ce congé ? Et combien de temps dure-t-il ?

Qu’est-ce que le congé pour enfant malade ?

La loi prévoit un congé pour enfant malade permettant aux parents de rester auprès d’un enfant de moins de 16 ans malade ou ayant été victime d’un accident. La durée du congé dépend de la composition familiale :

Pour les parents de bébés de moins d’un an, la loi prévoit cinq jours de congés.

Pour les familles composées de plus de trois enfants de moins de 16 ans, la durée est également de cinq jours.

Pour les autres familles, trois jours de congé sont prévus.

Ces jours peuvent se prendre de manière consécutive ou être dispersés sur l’année. La loi ne prévoit pas la rémunération de ce temps d’absence. Certaines conventions collectives prévoient toutefois le paiement d’un certain nombre de jours d’absence pour enfant malade.

Quelle est la démarche auprès de l’employeur pour le congé enfant malade ?

Tous les salariés peuvent bénéficier de ce congé, sans condition d’ancienneté. Au-delà des liens de parenté, c’est le fait d’assumer les obligations relatives à l’éducation de l’enfant qui prime. Ce congé est donc accessible aux beaux-parents ou aux membres de la famille, sous ces conditions.

Pour bénéficier de ce congé, vous devez en outre obtenir un certificat médical attestant de la maladie du mineur de moins de 16 ans et le faire parvenir à votre employeur. On conseille par ailleurs aux parents d’envoyer ce document via un courrier recommandé ou d’exiger a minima une preuve de bonne réception.

Attention ! Ce congé pour enfant malade concerne les affections ponctuelles et les accidents du quotidien.

La loi prévoit également un congé pour événement familial de deux jours ouvrables, rémunérés, pour les familles dont on vient de dépister une maladie chronique ou grave chez l’enfant. Le congé de proche aidant permet (entre autres) aux parents de rester auprès d’un enfant en situation de handicap, d’invalidité, ou de perte d’autonomie.

À lire aussi : Bronchiolite du nourrisson : causes, symptômes… Quels sont les gestes de prévention ?

Crédit photo image de une : Getty Images Signature