Vous reprendrez bien un peu de nostalgie ? Le live rétrogaming avec Shakaam, c’est ce soir 19h !

Il fait moche, il fait froid, c’est lundi. Quoi de mieux pour démarrer la semaine en douceur qu’une soirée live sur Zelda dans la bonne humeur avec Shakaam ?

Ça y est, c’est le moment qu’on redoute : le lundi soir. Personne n’est chaud pour sortir (que des lâches), tout le monde a la flemme de tout et l’envie de rien. Mais pas de panique ! Ce soir, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour faire la teuf dans la bonne humeur et l’ambiance chillax un max.

Zelda Twillight Princess, un classique à redécouvrir

Voilà quelques semaines déjà que nous avons démarré cette aventure Zelda, et on s’en lasse pas ! Ce soir, on s’attaque à la partie plus ténébreuse et plus dark du jeu, ma préférée. Non pas parce que la goth en moi attend de ressortir, mais parce qu’on arrive au moment où la difficulté se mêle à l’histoire.

Je vous donne rendez-vous dans le tchat pour discuter tous ensemble et continuer cette aventure à vos cotés !